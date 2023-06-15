Yapay zeka için ilk yasa

Yapay zeka sistemlerine yönelik ilk yasanın temelini oluşturması hedeflenen taslak metin, Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edildi. Şimdi; AP, Avrupa Konseyi ve Komisyonu’nun Çarşamba akşamı başlaması planlanan müzakerelerde yasal çerçevenin son hali üzerinde anlaşmaları gerekiyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerine yönelik düzenlemelerin yanı sıra teknolojide inovasyonun önünü açmayı da hedefleyen Brüksel, bu yılın sonuna kadar düzenlemeyi yasalaştırabilirse bu, dünyada yapay zekaya yönelik ilk yasal düzenleme olacak. Ancak yasa, yıl sonuna kadar kabul edilse dahi yürürlüğe girmesinin 2026’yı bulabileceği belirtiliyor. Söz konusu yasanın risk seviyesine göre düzenlemeler getirmesi planlanıyor. Örneğin bir yapay zeka sisteminin insanların bireysel haklarına ya da sağlığına yönelik daha fazla risk barındırması halinde, bu sistemin yükümlülükleri de aynı oranda fazla olacak. AB’nin önerdiği yüksek risk listesi kritik altyapı, eğitim, insan kaynakları, kamu düzeni ve göç yönetimi alanlarını içeriyor. Haber Merkezi

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