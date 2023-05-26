Yapay zeka inme vakalarını tanımlıyor

Danimarkalı araştırmacılar, acil durum merkezine gelen inme vakası çağrıları üzerinden hastanın durumunu teşhis eden yapay zeka geliştirdi. inme her yıl 1 milyondan fazla kişinin hayatını etkiliyor.

Bilim insanları, acil çağrılar üzerinden inme vakalarını tanımlayan yapay zeka geliştirdi. Danimarkalı araştırmacıların, acil durum merkezine gelen inme vakası çağrıları üzerinden hastanın durumunu teşhis eden yapay zeka geliştirdiği duyuruldu. Medical News’in haberine göre, yapay zekanın tasarlanması için 2015-2020 yıllarında Kopenhag Acil Sağlık Servisi çağrı merkezine yapılan yedi binden fazla inme vakasına ilişkin 1,5 milyondan fazla çağrı değerlendirmeye alındı. Yeni nesil ürün, kadın erkek ve her yaş grubundan inme vakalarının tanımlanmasında, çağrı merkezi çalışanlarına kıyasla daha etkin bir performans sergiledi. Avrupa genelinde ikinci ölüm nedeni ve yetişkin engelliliğinin başlıca nedenleri arasında gösterilen inme her yıl 1 milyondan fazla kişinin hayatını etkiliyor. Haber Merkezi

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