'Yapay zeka köklü değişikliklere yol açacak'

Günden güne yeni gelişmelerle insanoğlunun karşısına çıkan yapay zeka teknolojileri, birçok yerde olduğu gibi medya alanında da olumlu ve olumsuz birçok değişikliğe neden olabilir.

Goodable’ın Üst Yöneticisi (CEO) Muhammad Lila, algoritmaların, insanlığa vereceği zararların avantajlarından daha fazla olacağı görüşünde olduğunu vurguladı. Lila, medya ve gazetecilik söz konusu olduğunda yapay zekanın daha hızlı ve daha iyi öğrenmek gibi olumlu tarafları olsa da gelecek açısından büyük tehlike arz ettiğini dile getirdi. İnsanlığa yapay zeka tehdidi

Biden’dan yapay zeka ikazı

Yapay zekanın tehditleri iklim krizinden daha acil AA

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