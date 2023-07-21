Yapay zeka şirketleri tazminat ödesin

Kanada’nın dünyaca ünlü yazarlarından Margaret Atwood, yapay zeka şirketlerini, çalışmalarını kullandığı yazarlara tazminat ödemeye çağırdı.

Atwood, “Authors Guild” isimli yazar haklarını koruma grubunun öncülüğünde başlatılan ve 8 bini aşkın yazarın imza verdiği açık mektup kampanyasına katıldı. Kanadalı yazar, yapay zeka şirketlerini, yazarların telif haklarıyla korunan çalışmalarını teknolojilerine dahil etmeden önce izin almaya davet etti. Atwood’un da imza koyduğu açık mektupta, “Milyonlarca telifli kitap, makale, deneme ve şiir, yapay zeka sistemleri için faturası olmayan sonsuz öğün yiyecekleri sağlıyor. Yapay zeka (AI) teknolojisini geliştirmek için milyarlarca dolar harcıyorsunuz. Yazılarımızı kullandığımız için bize tazminat ödemeniz adildir ki, bu olmadan yapay zeka son derece sınırlı olurdu” ifadesine yer verildi. AA

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