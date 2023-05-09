Yapay zekanın tehditleri iklim krizinden daha acil

Geçtiğimiz günlerde Google’dan ayrıldığını duyuran teknoloji uzmanı Geoffrey Hinton, eski firmasını etkilemeden teknolojinin insanlığa karşı riskleriyle ilgili daha çok sesini duyurmak istediğini belirtmişti.

Yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine çalışmalarıyla önemli katkılarda bulunan Hinton makinaların insanlardan daha akıllı hale gelip gezegenin kontrolünü ele geçirmesi halinde oluşabilecek tehditlere dair kaygılarını açıkça paylaşan teknoloji liderleri arasında anılıyor. Reuters’a konuşan bilim insanı, “İklim krizini önemsizleştirmek istemiyorum. İklim krizinden endişe etmeyin gibi algılanmak istemem, o da büyük bir risk fakat (yapay zeka) daha acil bir tehdit olabilir.” dedi. İklim değişikliğini önlemenin yolunun bilindiğini fakat yapay zekaya gelindiğinde neler yapılması gerektiğinin bir soru işareti olduğunu söyleyen Hinton, “kömür yakmazsanız sorun çözülür ama yapay zekayla ilgili ne yapacağınımızı bilmiyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi

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