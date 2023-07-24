Yapay zekaya karşı uyanık olmalıyız

ABD Başkanı Joe Biden, "Yeni gelişen teknolojilerin demokrasimize ve değerlerimize yönelik oluşturabilecekleri tehditler konusunda gözü açık ve uyanık olmalıyız." dedi.

Biden, yapay zekanın, toplumsal, ekonomik ve güvenlik risklerine dikkati çekti ancak diğer yandan "olağanüstü" fırsatlar sunduğuna da vurgu yaptı. Biden, bu husustaki taahhütlerin emniyet, güvenlik ve güven olmak üzere üç esas ilkenin üzerine temellendirildiğini anlattı.

Biden, bu kapsamda şirketlerin teknolojilerini halka sunmadan önce güvenli olduklarından emin olmak için gerekli test ve değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti.

Aralarında OpenAI, Amazon, Google, Meta, Microsoft'un da bulunduğu 7 ABD şirketi, yapay zeka ürünlerini piyasaya sunmadan önce güvenlik tedbirlerine bağlı kalmayı kabul ettiğini duyurmuştu.