Yapay zekâyla yunusları dinlediler

Bilim insanları yapay zeka kullanarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan haliç ve pembe nehir yunuslarının seslerini dinledi.

Nature’ın haberine göre, Catalonia Teknik Üniversitesi ile Mamiraua Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsünün ortak çalışması ve nesli tükenme tehlikesi altında olan iki yunus türünün hareketlerini izlemeyi amaçlayan araştırmada, Amazon Nehri’ndeki yunusların seslerini algılayabilmesi için bir yapay sinir ağına veri sağlandı.

SESLER YAPAY SİNİR AĞA AKTARILDI

Brezilya’nın kuzeyinde yer alan Mamiraua rezervine mikrofon yerleştirerek yunusların seslerini dinleyen araştırmacılar, yunus seslerini arka plan seslerinden ayırmak için ses kayıtlarını, sesleri tıpkı insan beyni gibi gerçek zamanlı şekilde sınıflandırabilen yapay sinir ağına aktardı.

Yağmur, tekne motoru ve yunusların seslerini ayırt edecek şekilde geliştirilen yapay zeka teknolojisi bilim insanlarına yunusların hareketlerini izleme olanağı sağladı. Yunusların yerlerinin saptanmasına imkan veren çalışmanın bu canlıların korunmasına hizmet edebileceği kaydedildi.