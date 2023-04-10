Yardım etmek mutlu ediyor

Yapılan bir araştırma yardım etmenin mutluluk seviyesini artırdığını ortaya koydu.

LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - İSTANBUL

Nature Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, yardım davranışının mutluluk seviyesini artırdığı açıklandı.

Sinirbilim Topluluğu instagram hesabından yaptığı paylaşımda araştırmanın detaylarını şöyle kaydetti:

“Yapılan araştırmada, 50 katılımcıya 1 ay boyunca belirli bir miktar para verilmiştir. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmıştır. Gruplardan biri parayı kendileri için harcarken, diğer grup ise başkalarına yardım etmek için kullanmıştır. Sonrasında araştırmacılar, katılımcıların her birinden kendilerine ya da başkalarına yarar sağlayacak kararlar almalarını istemiştir. Beynimizde gerçekleşen her işlem basit elektrik sinyalleri oluşturur. Deneyde yardım faaliyetleri sürecinde katılımcıların beyninde oluşan elektrik akımı, manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile izlenmiştir. Diğer gruba oranla, başkalarına yardım eden grubun beyninin mutlulukla ilgili bölgesinde daha fazla elektrik akımı tespit edilmiştir. Yani bu sonuç, yardım etmenin direkt olarak beynimizin belirli bir bölgesini çalıştırdığını gösteriyor.

Empati yetenekleri yüksek

Yapılan buna benzer çalışmalarda da yardım eden insanların daha çok empati yapabildiği ve bu davranışın beyinde diğer ilgili bölümleri etkilediği tespit edilmiştir. Mutluluk seviyesi, vücudumuzda salgılanan endorfin, serotonin, dopamin ve oksitosin gibi hormonların salgılanması ile azalıp artmaktadır. Bu hormonlar beyinde salgılandıktan sonra farklı bölgelere iletiliyor.

Araştırmada, hormonların iletim yerlerinden biri olduğu düşünülen ‘temporoparietal’ isimli bir bölgenin yardım etme durumunda daha aktif olduğu gözlemlenmiştir.”