İzmir'deki depremde balkondan atlayarak ağır yaralanan genç vefat etti
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Görür, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: “Hazır mıyız? Haritadan görüyorsunuz her taraf kırmızı, yarın daha büyüğü gelebilir. Merkezi ve yerel yönetimler bir araya gelmeli ve ülkemizi depreme hazırlamalıdır. Artık günümüzde depremi minimum zararla atlatmak mümkündür”
İzmir - anka
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