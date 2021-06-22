"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Yerli aşının adı 'TURKOVAC' olarak belirlendi

22 Haziran 2021, Salı 17:00
Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına, video konferans ile katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Türkiye'de geliştirilen yerli aşılardan, üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Erciyes Üniversitesi ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen aşının, hali hazırda Türkiye'de en ileri düzeye ulaşmış çalışma olduğunu anlatan Erdoğan, ilk yerli aşının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarına teşekkür etti.

Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarının çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini dileyen Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır." dedi.

Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." ifadelerini kullanarak salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıp azalttıklarını aktardı.

"Son dönemece girmiş bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıdan temin edilen aşıları önemli bulduğunu, ancak asıl olanın Türkiye'nin kendi aşısını üretmesi olduğunu dile getirdi.

Salgının ne kadar süreceğinin, ne kadar mutasyon geçireceğinin belirsiz olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak, aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma hususunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bir kez daha bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, bilim insanlarımıza ve üçüncü faz uygulamalarına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

"Yaygın kullanımına geçilmiş olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün önemli bir ana tanıklık ettiklerine dikkati çekti.

Yerli aşı çalışmalarına, virüsün izole edilmesiyle başlandığını hatırlatan Koca, "Devamında, Erciyes Üniversitesinden Aykut Özdarendeli hocamızın laboratuvarında aşı çalışması başlamış oldu. Bu aşı çalışmasıyla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte aşıyı geliştiren ve destekleyen bir noktada, bu süreç bugüne geldi." diye konuştu.

Koca, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında yerli aşının güvenilirliği ve etkili immün yanıtının görüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ise artık Faz-3 safhasına gelen, formülasyon olarak bundan sonra değişmeyecek olan, son safhasına gelen bir aşımız artık var. Bu, milletimizin gururu, bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada, Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Bugün ilk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapmış olacağız. Faz-3 safhasına gelen aşının özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak."

"Türkiye iyi bir altyapıya sahip"

Aşının Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal da böyle bir aşının gelişmesine katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, bu aşıyı iyi bir yayınla dünya tıbbına kazandıracaklarını dile getirdi.

Aşıyı geliştirenlerden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının gelişiminde, 2013'te Türkiye'nin yaptığı yatırımın meyvelerini topladıklarını belirterek, Türkiye'nin sadece bu dönemde değil, gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından da çok iyi bir deneyim ve altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan da yerli aşıya gerekli destekleri tam bir eş güdüm içerisinde verdiklerinin altını çizdi.

AA

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kırşehir'den tüm illere gönderilecek

    Yerli aşının adı 'TURKOVAC' olarak belirlendi

    ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

    Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

    MİT'in Irak'taki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    Ghebreyesus: Afrika şimdi şiddetli bir salgınla karşı karşıya

    Avrupa'da hava kirliliği alarmı

    İtalya'da da açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor

    Aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    34 milyon kişi bankalara borçlu

    Aşılar Delta varyantına karşı ne kadar etkili?

    Kur’ân bize bir rehberdir

    Korkunç israf

    Bu yetki niçin verildi?

    ‘Bir ismin duyulmasını istemiyorlar’

    “Çocuklardaki teknoloji bağımlılığı kalıcı olabilir”

    İsrail'de Delta varyantı alarmı

    Türkiye'nin son 24 saati

    Salgınla mücadelede yeni kararlar: 'Sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Bir ismin duyulmasını istemiyorlar’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atatürkçülük dersiyle bilim dışılığa devam
    Osman ZENGİN

    “Allah müsaade ediyor, Birinci Abi etmiyor”
    Ahmet BATTAL

    Hem suçlu, hem masum olunur mu?
    Faruk ÇAKIR

    Bu sessizlik niye?
    Cevher İLHAN

    “Kaos plânı” bozulmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu yetki niçin verildi?
    Atilla YILMAZ

    Kardeşlerden Bediüzzaman’a bir soru:Bu safahatı hoş mu görüyorsun?
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın belâgatini hissedebilir miyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.