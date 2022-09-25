Yeşil dönüşüm tek adreste

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), özel sektörü, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere büyük önem taşıyan yeşil dönüşüm sürecine hazırlamak amacıyla “İklim ve Çevre Portalı”nı kurdu. İklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler, gerek özel sektörün gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının ana gündem maddeleri haline geldi.

Bu kapsamda sektörleri kapsamlı bir değişime zorlayacak, yeni iş modellerinin ve mesleklerin oluşmasına kapı aralayacak yeşil dönüşüm sürecinde pek çok farklı kurum tarafından çeşitli projeler hayata geçiriliyor, çeşitli raporlar, eylem planları, yol haritaları hazırlanırken, etkinlikler, webinarlar, toplantılar ve eğitimler düzenleniyor. TOBB da özel sektörün yeşil dönüşüm sürecine uyumu için iklim internet sitesini kurarak “https://iklim.tobb.org.tr/” adresinden erişime açtı. Sitede, yeşil dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarca hazırlanan projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve eğitimlerin bütünlük oluşturarak tek bir sitede toplanması amaçlandı. Böylece, iş dünyasının bu çalışmalara ulaşımı kolaylaşacak ve görünürlükleri artacak. Ayrıca bütün bu birikimin arşivlenmesine olanak yaratılacak. Sitede yeşil dönüşüm destek paketleri, finansman kaynakları, hibe ve teşviklerine ilişkin bilgiler de bir arada yer alacak.

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