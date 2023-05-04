“Yeşil Nobel”de bir ilk

Dünyada çevre alanında verilen ödüller arasındaki prestiji sebebiyle “Yeşil Nobel” olarak da adlandırılan Goldman Çevre Ödülü’ne ilk kez Türkiye’den bir isim layık görüldü.

Deniz koruma alanlarında yaptığı çalışmalarla, “Yeşil Nobel” olarak adlandırılan “Goldman Çevre Ödülü”nü kazanarak ilk kez Türkiye’ye getiren Zafer Kızılkaya, “Türkiye’nin deniz koruma alanlarında Avrupa lideri olmaması için hiçbir sebep yok” dedi. Goldman Environmental Foundation (Goldman Çevre Vakfı) tarafından, her yıl dünyanın 6 bölgesinden çevrenin korunması için çalışmalar yürüten isimlere verilen Goldman Enviromental Prize (Goldman Çevre Ödülü) bu yılki sahiplerini buldu. Dünyada çevre alanında verilen ödüller arasındaki prestiji nedeniyle “Yeşil Nobel” olarak da adlandırılan Goldman Çevre Ödülü’ne ilk kez Türkiye’den bir isim layık görüldü.Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, başta Gökova olmak üzere özel çevre koruma bölgelerindeki koruculuk sistemi ile denizde kaçak avlanmaya karşı verdiği mücadele, ekosistemin korunması ve izlenmesine dair çabalarıyla ödül aldı. Kızılkaya, bunun büyük bir gurur olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “Bu büyük bir gurur, Türkiye ilk kez bu ödülü alıyor. Belli bilgiler toplanarak ödülün, Akdeniz Koruma Derneği adına bana verilmesine karar vermişler. Bu ödülü Türkiye olarak alıyoruz. Demek ki bugüne kadar sivil toplum kuruluşu olarak yanımızda duran diğer paydaşlar ve devlet kurumlarıyla güzel bir iş ortaya çıkarmışız, başkalarından daha ileriye gitmişiz. Bu başarının daha katlanarak gitmemesi için hiçbir sebep yok, aslında ödülün bizim için en büyük anlamı bu. Bunun bir fırsat olarak kullanılıp Türkiye’nin deniz koruma alanlarında Avrupa lideri olmaması için hiçbir sebep yok, zaten çok iyi gidiyoruz, küçük şeyler yapmamız gerekiyor.”

En fazla tahrip Gökova’da oldu

Çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetlerinden bahseden Kızılkaya, koruma alanlarıyla ilgili yaklaşık 10 yıl boyunca Uzak Doğu’da çalışmalar yürüttüğünü ve 2007’de Türkiye’ye döndüğünü anlattı. Kızılkaya, “Yıllar sonra su altına bakma şansım olunca sanki nükleer savaş olmuş ve Türkiye’nin Akdeniz sularının altında hiçbir şey kalmamış gibiydi. Bütün Akdeniz’de bir araştırma yaptık ve gördük ki Gökova en az balık olan yer ve Türkiye ekosistemi en fazla tahrip olan yer. Türkiye’de balıkçılığa kapalı alanların yaratılması gerekiyordu, bu dünyada yapılan bir şey, inanılmaz başarılı örnekleri var. ‘Niye Türkiye’de olmasın?’ diye başladığımız mücadele, Gökova’daki alanların 2013’te ilan edilmesiyle sürdü” diye konuştu.

