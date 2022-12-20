YouTube kötü yorumları cezalandıracak

YouTube, topluluk kurallarını ihlal eden kötü yorumlarla ilgili yeni bir karar aldı. Şirket, kullanıcıların kötü yorumlarda bulunarak topluluk kurallarını ihlal etmesi halinde 24 saat boyunca başka yorum atmasını engelleyecek.

Dünya çapındaki platformlar nefret dolu söylemleri engellemek için birçok çalışma yapıyor. Ünlü video paylaşım sitesi YouTube, topluluk kurallarını ihlal eden kötü yorumlarla ilgili yakında yeni bir güncelleme duyurucak. TechCrunch’ın haberine göre, şirket artık kötü kullanım amaçlı yorumları tespit ederek kaldıracak.

Ayrıca kullanıcıya topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir bildirim bırakacak. Kullanıcılar, yorumları kaldırıldığında dilerse geri bildirimde bulunabilir. Ancak YouTube tarafından henüz geri bildirimlere yardımcı olup olunmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

(ntv.com.tr)