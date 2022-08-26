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26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Youtube, yalanla mücadele edecek

26 Ağustos 2022, Cuma 18:29
Youtube, yalan haberlerle mücadele edebilmek için eğitici reklamlar göstermeyi planlıyor.

Karar, Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmanın sonucundan hareketle verildi. Araştırmacılar, eğitici videoların insanların manipülatif içeriği tespit etme becerilerini artırdığını ortaya koydu.

BBC’nin haberine göre, ilk aşamada Ukraynalı göçmenlerle ilgili yalan haberlerle mücadele amacıyla Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da gösterime başlayacak olan videolar için Google, “Sosyal medyanın yanlış bilgilerin yayılmasını önlemede etkili bir rol oynayabileceğini kanıtlayan araştırma heyecan verici” açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, video izleyen kişilerin, yalan haber yayan bir içerikteki “dezenformasyon tekniklerini daha kolay tespit ettiğini, güvenilir ve güvenilir olmayan bilgi kaynakları arasında kolayca ayrım yapabildiğini ve bilgiyi paylaşıp paylaşmama konusunda daha doğru karar verebildiğini” gördü.

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