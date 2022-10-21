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21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

21 Ekim 2022, Cuma 10:09
Yurt dışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edilmesi ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önlenmesine yönelik düzenleme, 1 Kasım'da devreye alınacak.

Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında, yurt dışından gelen yolcuların 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği hatırlatıldı.

Bu telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” da eklendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu uygulama 1 Kasım itibarıyla uygulamaya geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek.

AA

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  • Toygar

    21.10.2022 10:28:40

    "..yurt dışından gelen yolcuların 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği.." böyle uygulamalar normalde yurt içi üreticileri korumak için yapılır ve yapılması lazımdır da. Ancak bizim böyle bir imalat yapan firmamız olmaması nedeniyle bu kararlar saçma bir şekilde vergi yükü olarak vatandaşa yansıyor. Sonra da "cep telefonunu çıkar" deniliyor. Denilmiyor ki "daha iyisini neden alamadın?" İşin ucu yine devletin elinin cebimizde oluşuna dayanıyor. Yükü çeken vatandaş da ağzını açıp sormuyor, bu niye böyle diye. Sansür yasağı da geldi çok şükür! Bir de yurt dışından gelip de "ülkemiz çok iyi, çok güzel, almanya berbat vs vs" diyenler var ya. Onlar da aile ve akrabalarına 'oynuyorlar' aslında. Burası "kötü" dese, "beni de götür" diyecekler, çünkü burada sefil gibi idare ediliyor, görüyorlar. Onlarda da durum böyle zaten. İstisnalar hariç :)

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