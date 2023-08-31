Yüz binlerce kişi online dolandırıcılığa zorlanıyor

Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı yeni bir rapor, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişinin, online dolandırıcılıkta çalıştırılmak için Güneydoğu Asya’ya kaçırıldığını ortaya koyuyor.

Myanmar’da en az 120 bin, Kamboçya’da ise 100 bin kişi bu dolandırıcılık işlerinde çalışmaya zorlanmış durumda. Kurbanların çoğu Asyalı erkekler, ancak Afrika ve Latin Amerika gibi daha uzak bölgelerden getirilenler de var. Rapora göre, pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar milyonlarca insanın evlerinde mahsur kalmasına ve internette daha fazla zaman geçirmesine neden oldu. Bu insanlar online dolandırıcılık ağı kuranlar için hedef kişilere dönüştü. Bu kişiler genellikle kolay iş ve abartılı avantajlar vaat eden reklamlarla kandırılarak Kamboçya, Myanmar ve Tayland’a gönderiliyor. Oraya vardıklarında tutsak edilip online dolandırıcılık merkezlerinde çalışmaya zorlanıyorlar. İtaat etmeyenler ise güvenliklerine yönelik tehditlerle karşılaşıyor. Birçoğu işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalıyor. Haber Merkezi

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