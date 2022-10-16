Yüzer güneş enerji santrali kurulacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Mamak’taki Bayındır Barajı’nda yüzer güneş enerji santrali kuracak.

ASKİ AR-GE Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışma ile Bayındır Barajı’nda güneş enerjisi vasıtasıyla elektrik enerjisi üretim sisteminin kurulumu ve şebekeye bağlanması amaçlanıyor. Mamak’ta inşa edilecek 990 kWp gücündeki santralin yapımı için ihale düzenlenecek. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İhale sürecinden sonra santral yapımının 210 günde tamamlanması planlanıyor. AA

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