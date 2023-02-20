Zemin sert, binalar yığma

DEPREM BÖLGESİNDE KÖYLERDEKİ YAPILARIN BRİKET DUVARLARIN ÖRÜLDÜĞÜ YIĞMA BİNALARDAN OLUŞTUĞU, ÇATI DÖŞEMELERİN AĞIR BETONARMEDEN YAPILDIĞI VE TAŞIYICI DUVARLARI SON DERECE ZAYIF BİR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinden (DAUM) 25 kişilik ekiple deprem bölgesi olan Gaziantep’teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışması için AFAD koordinasyonunda çalışma yürütüyor.

Ekip, Gaziantep’in yanı sıra depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde de çalışma yaptı. Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı 16 köyde incelemeleri tamamlayan ekip, burada çarpıcı tespitlerde bulundu. Buna göre, köylerdeki yapıların genellikle briket duvarların örüldüğü yığma binalardan oluştuğu, çatı döşemelerin ağır betonarmeden yapıldığı ve taşıyıcı duvarları son derece zayıf bir olduğu saptandı. Öte yandan, sert bir zeminden oluşan ilçedeki resmi yapı statüsünde olan binaların durumunun iyi olduğu belirlendi.

Haber Merkezi