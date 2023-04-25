Sıkıntılar rahmete vesiledir

Sıkıntılar insana, ‘silkelen kendine gel’ der çoğu zaman.

İnsanın özüne dönmesine, kendini bulmasına, Rabbini bilmesine ve Rabbine yönelmesine vesile olur. Çünkü insan daha çok sıkıntılarla acziyetini, çaresizliğini hisseder. Gafletteyken, her şey yolundayken bunu unutabilir. Mesela nimetler içindeyken, her şey yerli yerindeyken, sağlığı sıhhati yerindeyken, bunlar hiç bitmeyecek gibi hisseder. Tam olarak verilen nimetlerin kıymetini anlamaz. Risale-i Nur’da bu konu şöyle işlenmiştir: “Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun, lisan-ı haliyle, ‘Biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydamızı düşünür. Madem onun rızası yoktur; dönelim’ diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis! Sen o koyundan fazla asi ve dâll değilsin. Kaderden sana atılan bir musîbet taşına maruz kaldığın zaman ‘İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn’ söyle ve Merci-i Hakikî’ye dön, imana gel, mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür.”

Allah o kadar merhametlidir ki ölmeden önce uyanın der, kuluna fırsatlar sunar. Sıkıntılarla, musibetlerle, hastalıklarla uyarır. İnsan bazen anlar, bazen anlamaz.

İnsanın yapması gereken musibetlerden ders alması, Allah’a yönelmesi, sabır ve şükürle karşılaması, iyi bir kul olup hayatına devam etmesidir.