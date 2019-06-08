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8 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Mü’min nasıl olmalı?

Cahit ÖZPINAR
08 Haziran 2019, Cumartesi
Aslında hepimiz biliriz ki, mü’min kişi, akıllı ve basiret sahibi insandır. Daima okuyan, düşünen ve ileriyi gören zeki insandır.

Bu özelliklere sahip olmak için de çok okumak gerekmektedir. Ne yazık ki, günümüzde Müslümanlar çok az okuyorlar. Oysa okumak ruhu yüceltir. İnsanı bilgi ile donatır. 

İslâm dini insanı okumaya çağırıyor. Müslümanlar olarak acilen bu dâvete icabet edip okumaya başlamalıyız. Artık vakit geçmeden kitaba sarılıp, yükselmenin ve ileriye gitmenin yollarını aramalıyız. Kitap okuyarak, kendimizi yetiştirmek zorundayız. “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” diye biz tembelleri uyaran Peygamberimiz Efendimizin (asm) yoluna girmeliyiz. 

Bir Müslüman, bulunduğu toplumda örnek olmalıdır. Bu bağlamda Üstad, “Ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Yoksa hayvan ve camid hükmünde bir insan olmak ihtimali var” diye biz talebeleri kâinatı ve kendini okumaya teşvik ediyor.

Okumak, düşünmektir. Okumak gelişmektir. Okumadan âlim; yazmadan kâtip olunmaz. Müslüman bilgili olmalıdır. Elmas bile işlenmezse, gösteremez cevherini. Müslüman da öyledir, ancak okursa gerçek cevherini gösterir. Örnek Müslüman, iman esaslarına kuşkusuz olarak inanır. İbadetlerini Allah’ın emrettiği şekilde dosdoğru olarak yapar. 

Yalan söylemez, yalancı şahitlik yapmaz, yalan yere yemin etmez, kimsenin aleyhine konuşmaz. Müslüman çalışkan bir kimse olmalıdır. 

Hoş sohbet olmalı, insanları kırmamalıdır. Çünkü “üslûb-u beyan, ayniyle insandır.” 

 İnsan daima tatlı dilli, güler yüzlü olmalı. Daima müsbet hareket eden biri olmalıdır. Çünkü “birbirleriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezlerler.” Müslüman herkesle iyi geçinen düzgün bir insandır. Kimseye bile bile zarar vermez.Her şeye pozitif açıdan bakar. İyi bir Müslüman, ne eliyle ne diliyle hiç kimseyi incitmez. Verdiği sözde durur, emanete hıyanet etmez. İnsanları birbirine düşürecek, her türlü söz ve davranıştan kaçınır. İnsanlara darılmaz, dargınları barıştırır. İki yüzlülükten sakınır, özü sözüne uygun dosdoğru olur. İyi ahlâklı kişilerle arkadaşlık yapar, kötü huylu kimselere nasihat eder.

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