Bolf: Müslümanlık, nezafeti farz etmekle birçok tahripkâr mikropları imha etmiştir

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Alman, âlimlerinden ve müsteşriklerinden Yuvakim de Bolf, Kur’ân’ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken, şu sözleri söylüyor: “İslâmiyet’in şimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden hiçbirinin nazarı dikkatini celbetmiyen bir safhasını bahis mevzuu etmek istiyorum. İslâmiyet’in, bir safhası onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvelâ, şunu itiraf etmek lâzımdır. Kur’ân, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplara faiktır. Kur’ân’ın tarif ettiği basit, fakat mükemmel sıhhî kaideleri nazar-ı dikkate alırsak, bu mukaddes kitap sayesinde bütün dünyanın, bazı kısımları, haşarat mahşeri olan Asya’nın, ne müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün saliklerine farz etmekle birçok tahripkâr mikropları imha etmiştir.”

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