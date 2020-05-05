Corsele: Kur’ân, nezahat ve belâgat itibarıyla nâzirsizdir

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Kur’ân’ın mutaassıb münekkidi ve mütercimi Corsele diyor ki: “Şüphesiz Kur’ân, Arapçanın en mükemmel pek mevsuk bir eseridir. Müslümanların itikadı veçhile bir insan, bir kalem, bu icazkâr eseri vücuda getiremez. Kur’ân bizatihi, daimî bir mu’cizedir. Bir mu’cize ki, ölüleri diriltmekten daha çok yüksektir. Bu mukaddes kitabın ta kendisi, menşeinin semavî olduğunu isbata kâfidir. Muhammed (asm), bir mu’cizeye istinaden kendisinin bir Peygamber olarak tanınmasını istemiştir. Arabistan’ın çıplak ve kısır çöllerini aydınlatan şair ve hatiplere meydan okuyan Kur’ân, bir âyetine bir nazire istemiş, bir kimse bu tehaddiye karşı gelememişti.

Burada yalnız bir misal irat ederek, bütün büyük adamların Kur’ân’ın belâgatine baş eğdiklerini göstermek isterim. Hazret-i Muhammed’in zamanında Arabistan şairlerinin şehriyarı Lebid idi. Lebid, muallakattan birinin nâzımıdır. O zaman putperest olan Lebid, Kur’ân’ın belâgati karşısında lâl kalmış, bu belâgati en güzel sözlerle ifade etmişti. Kur’ân’ın belâgati karşısında hayran kalan Lebid, Müslümanlığı kabul etmiş, Kur’ân’ın ancak bir Peygamber lisanından duyulacağını söylemiştir.

Kur’ân’ın lisanı beliğ ve harikulâde seyyaldir. Cenab-ı Hakk’ın şan ve celâdetini, azamet sıfatlarını ifade eden âyetlerin ekserisi, müstesna bir güzelliğe haizdir. Kur’ân’ı bitarafane tercümeye gayret ettimse de karilerim Kur’ân’ın metnini sadâkatkârâne bir ifadeye muvaffak olamadığımı göreceklerdir. Bu kusuruma rağmen, kariler, tercümemde bahis mevzu ettiğim muhteşem âyetlerin birçoklarını göreceklerdir.”