Edward Gibbon: Kur’ân Allah’ın birliğine en kuvvetli delildir

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

İngiltere’nin en meşhur ve en büyük müverrihlerinden Edward Gibbon “ Roma İmparatorluğu’nun inhitat ve sukutu” adlı eserinde şöyle diyor:

“Ganj Nehriyle Bahr-i muhit-i Atlasi arasındaki memleketler, Kur’ân’ı bir Kanun-u Esasî ve teşriî hayatın ruhu olarak tanımıştı. Kur’ân’ın nazarında satvetli bir hükümdarla zavallı bir fakir arasında fark yoktur. Bu gibi esaslar üzerinde öyle bir teşri vücuda gelmiştir ki dünyada bir naziri yoktur. Müslümanlığın esasatı teslisiyet akidesini, Allah’ın tecessüdünü, vahdet-i vücut akidesini reddetmektedir. Bu mütesavvifane akideler üç kuvvetli uluhiyetin mevcudiyetini ve Mesih’in Allah’ın oğlu olduğunu öğretmektedir. Fakat bu akideler, ancak mutaassıp Hıristiyanları tatmin edebilir. Halbuki Kur’ân bu gibi karışıklıklardan, ibhamlardan âzâdedir. Kur’ân Allah’ın birliğine en kuvvetli delildir. Feylesofane bir dimağa malik olan bir muvahhid, İslâmiyet’in nokta-i nazarını kabul etmekte hiç tereddüt etmez. Müslümanlık, belki bugünkü inkişaf-ı fikrimizin seviyesinden daha yüksek bir dindir.”