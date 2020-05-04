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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Francis Steingass: Kur’ân, muhalefeti muvafakat ve istihsana kalbeder

Caner Ergün
04 Mayıs 2020, Pazartesi 00:19
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

“İngilizce-Arapça”, “Arapça-İngilizce” lûgatların [1] muharriri Doktor Francis Joseph Steingass, Kur’ân hakkında şu sözleri yazıyor:

“ Kur’ân, insanların yed-i istifadesine geçen eserlerin en büyüklerinden biridir. Kur’ân’da büyük bir insanın hayal ve seciyesi vazıh şekilde görülmektedir. Carlyle “Kur’ân’ın ulviyeti, onun cihanşümul hakikatindedir.” dediği zaman şüphesiz doğru söylemişti. Muhammed’in doğruluğu, faaliyeti, hakikati taharride samimiyeti, sarsılmayan azmi, imanı kendisini dinlemek istemeyenlere ezelî hakikati dinlet yolundaki sebatı, bana kalırsa, onun, o cesur ve azimkâr Peygamberin Hatem-i risalet olduğunun en kat’i en emin delilleridir. Kur’ân, akait ve ahlâkın, insanlara hidayet ve hayatta muvaffakiyet temin eden esasatın mükemmel mecellesidir. Bütün bu esasatın üssül esası, âlemin bütün mukadderatını yed-i kudretinde tutan Zat-ı Kibriya’ya imandır. Allah’ın birliğine iman etmek, hakikat-i kübrasını ilân ediyorken, Kur’ân’ın lisan-ı belâgatin en yükseğine ve nezahatin şahikasına varır. Sonra Kur’ân, Allah’ın iradesine itaati, Allah’a isyanın neticelerini izah ederken, insanların muhayyilesini elektrikleyen en seyyâl lisanı kullanır. Resul-ü Kibriya’ya teselli vermek ve onu teşvik etmek, yahut halkı sair Peygamberlerin ahvaliyle, milletlerinin âkibetiyle korkutmak icap ettiği zaman, Kur’ân’ın lisanı, en kat’i ciddiyeti almaktadır… Madem ki Kur’ân’ın birbirine düşman kabileleri, yekdiğeriyle mücadele eden unsurları derli toplu bir millet haline getirdiğini, onları eski fikirlerinden daha ileri bir seviyeye yükselttiğini görüyoruz, o halde belâgat-ı Kur’ân’i’yenin mükemmeliyetine hükmetmeliyiz. Çünkü bu belâgat vahşi kabileleri, medeni bir millet haline getirmiş, dünyanın eski tarihine yeni bir kuvvet ilâve etmiştir.

Zaman ve mekân itibariyle birbirinden çok uzak oldukları gibi, fikri inkişâf itibariyle de birbirlerinden çok farklı insanlara harikulâde bir hassasiyet ilham eden Kur’ân, muhalefeti hayret ve istihsana kalb eden Kur’ân, en şayan-ı hayret eser tanınmaya lâyıktır. Kur’ân beşerin mukadderatiyle meşgul âlimler için, tetebbua şayan en faydalı mevzu sayılır.”

[1] Telif ettiği lügat, Londra’da 1884’de basılmıştır.

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