G. M. Rodwel: Kur’ân, Putperestliği imha, Allah’ın vahdaniyetini ikame etmiştir

KUR’ÂN-I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGİN

Kur’ân âyetlerini nüzul tarihine göre tercüme ve tertip eden, İngiltere’nin en mutaassıp papazlarından G. M. Rodwel, şu hakikatleri itiraf ediyor:

“Kur’ân, Arabistan’ın basit bedevilerini öyle bir istihaleye uğratmıştır ki, bunların âdeta meşhur olduklarını zannedersiniz. Hıristiyanların telâkkisine göre, Kur’ân’ın nazil olmuş bir kitap olmadığını söyleyecek olsak bile, Kur’ân, putperestliği imha, Allah’ın vahdaniyet akidesini tesis, cinlere, perilere, taşlara ibadeti ilga, çocukları diri diri gömmek gibi vahşi âdetleri izale, bütün hurafeleri istisal, taaddüdü zevcatı tahdid ile bütün Araplar için İlâhî lütuf ve nimet olmuştur.

Kur’ân, bütün kâinatı yaratan, gizli ve aşikâr her şeyi bilen Kadir-i mutlak sıfatıyla Zat-ı Kibriya’yı takdis ve tebcil ettiğinden her sitayişe şayandır. Kur’ân’ın vahid, Ehad olan Allah’a imanı lâyetezelzeldir. Kur’ân’ın ifadesi veciz ve mücmel olmakla beraber en derin hakikati en kuvvetli ve mülhem hükmünü takrir eden elfaz ile söylemiştir. Kur’ân, devamlı memleketleri değilse de, muzaffer cumhuriyetler vücuda getirmeye hâdim olacak esasları muhtevi olduğunu isbat etmiştir. Kur’ân’ın esasları iledir ki, fakr-ü sefaletleri ancak cehaletleriyle kabil-i kıyas olan susuz ve çıplak bir yarımadanın sekenesi, yeni bir dinin hararetli ve samimî salikleri olmuşlar, devletler kurmuşlar, şehirler inşa etmişlerdir. Filhakika Müslümanların heybetidir ki Festat, Bağdat, Kurtuba, Delhi, bütün Hıristiyan Avrupa’yı titreten bir azamet ve haşmet ihraz etmişti.”