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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Gaston Care: “Kur’ân, cihan müsalemetini temin ediyor”

Caner Ergün
07 Mayıs 2020, Perşembe
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Fransa’nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Care, 1913 senesinde Le Figaro Gazetesi’nde, yeryüzünde Müslümanlık kalkacak olursa, müsalemetin muhafazasına imkân olup olmadığı hakkında, makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler Şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki:

“ Yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık, bütün saliklerine nazaran dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu aklî dinin menbaı ve düsturu olan Kur’ân, medeniyet cihanının istinat ettiği temelleri muhtevidir. O kadar ki bu medeniyetin, İslâmiyet tarafından neşrolunan esasların imtizacından vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Filhakika, bu âli din Avrupaya, dünyanın imarkârane inkişafı için lâzım olan en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslâmiyet’in bu faikıyetini teslim ederek ona medyun olduğumuz şükranı tanımıyorsak da, hakikaten bu merkezde olduğunda şek ve şüphe yoktur.”

Fransız muharriri daha sonra Kur’ân’ın umumî müsalemeti muhafaza huşûundaki hizmetini bahis mevzu ederek diyor ki:

“ İslâmiyet yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir Müslüman kalmayacak olursa, barışı devam ettirmeye imkân kalır mı? Hayır! buna imkân yoktur.”

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