Kur’ân’ın ahlâkî kaideleri

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Chambers Encyclopedia namıyla intişar eden İngilizce Muhit’ül Maarif’de Müslümanlıktan şu suretle bahsolunmaktadır:

“İslâm Peygamberi’nin seciyesini aydınlatan Kur’ân âyetleri, son derece müessirdir. Bu kısım, Müslümanlığın ahlâkî kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler, bir iki sûreye münhasır değildir. Bu âyetler, İslâmiyet’in muhteşem bünyanında altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, zina, hıyanet, gıybet… Bunların hepsi Kur’ân tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş, rezaletin ta kendisi tanımlanmıştır. Diğer taraftan hüsn-ü niyet, başkalarına iyilik, iffet, hâya, müsamaha, sabr-ü tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulhperverlik, hakperestlik, her şeyden fazla Cenab-ı Hakk’a itimad ve tevekkül, Allah’a itaat, Müslümanlık nazarında hakikî iman esasları ve hakikî bir Mü’minin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir.”

