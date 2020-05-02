KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Kur’ân insanlara Hukukullah’ı tanıtmış, mahlûkatın Hâlık’dan ne bekleyeceğini, mahlûkatın Hâlık’la münasebatını, en sarih şekilde öğretmiştir. Kur’ân, ahlâk ve felsefenin bütün esasatını cami’dir. Fazilet ve rezilet, hayır ve şer, eşyanın mahiyet-i hakikiyesi, hülâsa her mevzu Kur’ân’da ifade olunmuştur. Hikmet ve felsefenin esası olan kaideler, adalet ve müsavatı öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, faziletkâr olmayı talim eden esaslar, bunların hepsi Kur’ân’da vardır. Kur’ân insanı iktisad ve itidale sevk eder, dalâletten korurur, ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır. Taali-i ahlâkı nuruna ulaştırır, insanın kusurlarını, hatalarını kemale kalbeyler…” Müsteşrik Sedio

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