Mr. John Davenport’ın Kurân hakkında söyledikleri

Mr. John Devenport “ Hz. Muhammed ve Kur’ân-ı Kerîm” ünvanlı eserinde Kur’ân-ı Kerîm’den bahsederken şu sözleri söylüyor:
“ Kur’ân’ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalâde mühimdir:
1) Zat-ı Kibriya’yı ifade eden Âyatın ahengindeki ulviyettir. Kur’ân-ı Kerîm, beşerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriya’ya isnaddan münezzehtir.
2) Kur’ân, başından sonuna kadar gayr-i beliğ, gayr-i ahlâkî, yahut terbiyeye muhalif herhangi fikir, herhangi cümle ve herhangi hikâyeden münezzehtir.
Halbuki bütün bu nakiseler Hıristiyanların ellerindeki Kitab-ı Mukaddes’de mebzuldür.”