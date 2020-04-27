Mr. John Davenport’ın Kurân hakkında söyledikleri

KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR - Hazırlayan: CANER ERGÜN

Mr. John Devenport “ Hz. Muhammed ve Kur’ân-ı Kerîm” ünvanlı eserinde Kur’ân-ı Kerîm’den bahsederken şu sözleri söylüyor: “ Kur’ân’ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalâde mühimdir: 1) Zat-ı Kibriya’yı ifade eden Âyatın ahengindeki ulviyettir. Kur’ân-ı Kerîm, beşerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriya’ya isnaddan münezzehtir. 2) Kur’ân, başından sonuna kadar gayr-i beliğ, gayr-i ahlâkî, yahut terbiyeye muhalif herhangi fikir, herhangi cümle ve herhangi hikâyeden münezzehtir. Halbuki bütün bu nakiseler Hıristiyanların ellerindeki Kitab-ı Mukaddes’de mebzuldür.”

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