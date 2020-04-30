Mükemmel bir ahlâk mecellesi: Kur’an

Muhammad Marmaduke PİCKTHALL
“Kur’ân’ın telkin ve Hazret-i Muhammed’in tebliğ ettiği esasattan mükemmel bir ahlâk mecellesi vücud bulur. Esasat-ı Kur’ânîyenin, muhtelif memleketlerde, insanlığa iyilik ettikten sonra Allah’a takarrüb etmek isteyen insanları Cenab-ı Hakk’a raptettiğini inkâr etmek mümkün değildir. Hâlık’ın hukuku ile mahlûkatın hukuku ancak Müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil, Hıristiyanlar da, Museviler de itiraf ediyorlar.”
Muhammad Marmaduke PİCKTHALL