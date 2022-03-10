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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

53 yıldır destanlaşan hizmet

Cenk ÇALIK
10 Mart 2022, Perşembe
Gazete nasıl olmalıdır? Okuyucunun gazeteden beklentisi nedir? İyi bir gazetenin temel özellikleri nelerdir? Gazetemizi diğerlerinden ayıran alâmet-i farika nedir? gibi uzayan soruların cevapları düşünüldüğünde 53 yıldır binlerce okuyucu aynı adreste buluşur: Yeni Asya.

Meşveret, sıdk, Risale-i Nur, cesaret, ihlâs, sebat gibi onlarca hasletiyle ve duruşuyla hemen kendini belli etmesi bu teveccühün ana sebepleridir. 

Her gün manşetin üstünde yer alan “Asya’nın bahtının miftâhı, meşveret ve şûrâdır.” sloganıyla okuyucusunu karşılar. Bu ifadenin ne kadar isabetli bir seçim olduğunu hususan günümüzde çok daha iyi idrak ediyoruz. “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim” 1 diyen Üstadımız, zamanın cemaat zamanı olduğunu da belirtmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının temel sorunu şahıs merkezli yapılar olmasıdır. Baştaki şahsın fikirleri çürüdüğü anda o siyasî parti veya cemaatin de dağılması çok sayıdaki tecrübeyle sabittir. Bunun çözümü ise “Aralarındaki işlerini istişâre ederek yürütürler.” 2 âyetini hayata geçirmektir. Meşveretle hareket eden Yeni Asya 53 yıldır hüsn-ü misal olmaya devam ediyor. 

“Gerçekten haber verir” ifadesi de gayet ehemmiyetlidir. Anketlerde medyaya olan güvenin iç açıcı olmadığı malûmdur. “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.” 3 prensibiyle hareket etmek herkesin harcı değildir. Doğru kimden gelirse gelsin taraftar olmak ve bunu alenen, korkmadan, çekinmeden ilân etmek çok az gazeteye nasip olmuştur. En az tekzip alan gazetenin Yeni Asya olması tesadüfi değildir.

Doğruyu bilmek ayrıdır, bedel ödemeyi göze alarak haykırmak başkadır. “Cihadın en üstünü zâlim sultana karşı doğruyu söylemektir.” 4 hadis-i şerifinin 1980 darbesinde, 28 Şubatta ve günümüzdeki olaylarda nasıl yaşanması gerektiğinin müsbet hareket çerçevesinde ortaya koyulması Yeni Asya’ya nasip olmuştur. Bu cesaret bazen 470 günlük kapatmalara ya da resmî ilân kesilmesi gibi maddî baskılara sebep olsa da duruş bozulmamış. Bu cesaret pek çok kişiye nokta-i istinat olmuştur.

“Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” 5 âyetinden hareketle Yeni Asya tarafsızlığını her daim korur. Yeni Asya’nın demokrat, adaletli ve hakperest gazeteciliğinin kıymeti ortadadır.

Yeni Asya güçlüye göre değil, hakka göre hareket eder. Eskiden “Haydar” dediğine “Haydo” veya “Haydar Ağa” demez. 6 

İhlâs, hizmet ve uhrevî odaklı gayretin adıdır Yeni Asya. Gazeteciliği ticarî bir faaliyet olarak görmez. “Amelinizde rıza-i İlâhî olmalı.” 7 düsturuyla her amelini ihlâslı yapmaya çalışır. Yeni Asya, Risale-i Nur’u geniş kitlelere tanıtarak iman hizmetini deruhte etmeye çalışır.

Yani, Yeni Asya yazar yetiştiren bir “Yazarlık Okulu”dur dersek mübalâğa etmiş olmayız.

Gazetelerin ömrü bir gündür. Oysaki Yeni Asya Gazetesi’nin ömrü ömürlüktür. Günlük haberler değişse de yıllar önceki bir sayıyı elinize almış olsanız bugünkü bir gazete gibi okumaktan kendinizi alamazsınız.

Yeni Asya, Risale-i Nur’dan beslenerek gündem hakkındaki manşeti, Lâhika sayfasındaki Risale-i Nur’dan alınan pasajı ve yazarlarının makaleleriyle gündeme ait ne varsa dost-düşman herkese ilân edilir.

Yeni Asya’mızın 53 yıldır destanlaşan hizmetini bütün ruh-u canımızla tebrik ediyoruz. Duâmız ve ümidimiz “bu kalemin” kıyamete kadar susmadan, hakkı haykırmaya devam etmesidir. Yolun açık olsun Yeni Asya…

Dipnotlar:

 1- ESDE, s.110. 2- Şûrâ Sûresi, 38. 3- ESDE, s. 174. 4- Ebû Davud, Melahim 17. 

5- Mâide Sûresi, 8. 6- ESDE, s. 212. 7- Lem’alar, s. 275.

Okunma Sayısı: 164
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