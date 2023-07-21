Aşk penceresinden şefkate bakmak...

“Rahmet-i İlâhiyenin en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksir-i nurânîdir; aşktan çok keskindir.

Çabuk Cenab-ı Hakka vusule vesile olur. Nasıl, aşk-ı mecazî ve aşk-ı dünyevî pek çok müşkülâtla aşk-ı hakikîye inkılâb eder, Cenab-ı Hakkı bulur; öyle de, şefkat, fakat müşkülâtsız, daha kısa, da sâfî bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakka rapteder.”1

Nuranî yön kişiye şefkat vasıtasıyla risksiz, müşkülâtsız bir şekilde Rabbine ulaştırır. Aşk ise çok yanlış yerlere sevk ederek mana-i ismiyle bakmasına sebep olur.

Bu sebeple Risale-i Nurda; Hz. Yakup’un Hz. Yusuf’a olan sevgisini şefkat olarak yorumlanır. Şefkat; rahman ve rahîm isimlerini gösteren rahmet yolu olduğuna vurgu yapılır.

Şefkatli bir anne ve aşk ateşiyle yanan bir âşık düşünelim. Âşık hiçbir zaman samimiyet ve fedakarlık noktasında anneye yetişemez. Evlat annesine nankörlük de etse, yine de anne evladına şefkatten geri durmaz. Oysaki âşık, maşukundan küçük bir tenkit yese, morali bozulur. Edebi eserlerden hatırlanacağı üzere bütün âşıkların maşukundan şikayetçi olması tesadüf değildir.

Şefkatin kapsamı çok geniştir. Hayvanat aleminde dahi şefkatin tecellileri görülür. Risale-i Nur’da şu hadise de nazara verilir:

“Hattâ hâlis muhabbet, fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu hâlis muhabbete tam mânâsıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler, o sırr-ı şefkatle, evlâtlarına karşı muhabbetlerine bir mükâfat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil; ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken, yavrusunu itin ağzından kurtarmak için-Hüsrev’in müşahedesiyle-kafasını ite kaptırır.”2

Mezkûr pasajda en kıymetli sermaye olan hayatın dahi feda edilmesi şefkatin, aşktan daha yüksek, daha keskin, daha selametli olduğunu ispat eder. Zira, aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Şefkat’de herhangi bir talep olmadığı gibi gerekli olan tüm sermaye feda edilir.

Validelerdeki bu şefkat aslında Rabbimizin şefkatinin zayıf bir gölgesidir. Bu cüz’i şefkatin hususan validelerde tezahür etmesi daha büyük şefkati idrak etmemizi kolaylaştırır. Kainatta tecelli eden ve İsm-i Rahimi okutturan bu geniş şefkat sahibi Rabbimize muhabbeti ve imanı artırır. Âşıklarla mukayese edildiğinde ise iki cihanı zehirleyen vartalara düşmekten koruduğunu müşahede ederiz. Beşerin ihtiyacı şefkatin ehemmiyetini kavrayarak esmalarda derinleşmektir vesselam…

Dipnotlar:

1. Mektubat, s.73.

2. Mesnevî-i Nuriye, s.190