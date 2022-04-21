Bağışıklık takviyesi: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Ramazan ayında dengeli beslenmeye özen göstermek, bağışıklığı artır. Toksinlerin atılması ve yağ depolarının azaltılması da vücuda yardımcı olur. Oruç tutmak, bağışıklık sistemine yoğunlaşmayı sağlar. İnsan vücudunda iyileşmeyi destekler ve bu süreçte kas büyümesini daha da artırır.

Bağışıklık sistemi büyük ölçüde beyaz kan hücrelerinden oluşur. Oruç, eski beyaz kan hücrelerini yenilemeye yardımcı olur. Bu da daha sağlıklı, bir bağışıklık sistemini sağlar.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, oruç tutmanın insan sağlığına faydalarını ise şöyle sıralar: Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflar. Oruç sırasında sindirime ayrılan zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar bu süreçte dinlenerek kendini yeniler. Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, kan içerisinde yer alan akyuvarların da performansıyla vücudumuzdaki her organı ayrı ayrı dinlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.

Oruç tutmak, serbest radikallerin sebep olduğu hasarların giderilmesini sağlar, iltihabı azaltır ve kanser hücrelerinin yayılma hızının yavaşlamasına yardımcı olur. Oruç esnasında vücudu olumsuz etkileyen enfeksiyonlar azalır. Bağışıklık sistemini de geliştirerek hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.

Görüldüğü üzere oruç; akyuvarın yenilenmesi, organların dinlendirilmesi, iltihaba ve kanser hücrelerine olan etkisi gibi çok sayıda fonksiyonuyla bağışıklık sistemini takviye eder. Bu takviyenin çok boyutlu olması ve tüm vücut unsurlarına tesir etmesi de sadece bağışıklık yönünden değil, pek çok yönden orucun kıymetini ve ehemmiyetini izhar eder…

