Bedenin zekâtı: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

“Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. ”(İbn Mâce, Sıyâm, 44) Demek ki zekât sadece maldan verilmez. Her nimetin kendine göre bir zekâtı vardır. Ömrün zekâtı namaz, ilmin zekâtı bildiğini başkalarına öğretmek, bedenin zekâtı da oruç tutmaktır.

Oruç zekâtını veren, vücudunun kendi malı olmadığını, istediği zaman yiyip içemeyeceğini anlar. Oruçla vücudunun kendisinde emanet bulunduğunu, hakiki mal sahibinin kim olduğunu idrak eder.

Böylece, gerçek nimet sahibi olan Mün’im-i Hakiki olan Rabbine teşekkür eder. Nimetlerin doğrudan doğruya O’ndan geldiğini bilir.

Zekâtın bir manası da “temizlik”tir. Maldan verilen zekât onun temizlenmesine, çoğalmasına, bereketlenmesine sebep olduğu gibi, oruç da bedenin maddî ve manevî temizlenmesine, sağlık ve bereketin artmasına sebeptir. Zekât veren insan malını kir ve günah pisliklerinden temizlediği gibi, oruç tutan da vücudunu günahlardan öyle temizlemiş sayılır.

Zekâtın bir manası da “artma”dır. Oruçla sağlığımız artar. Pek çok faydasından birkaçını nazara vermeye çalışalım:

1. İnsülin ve leptin duyarlılığı artar. Tüm kronik hastalıkların altında yatan esas mekanizma insülin direncidir.

2. Açlık hormonu olarak bilinen ghrelin seviyeleri düşer. Bu sayede yeme isteği azalır.

3. Büyüme hormonu salgısı (HGH) artar. Sağlıklı ve dinç olmada, yaşlanmanın geciktirilmesinde bu hormon çok önemlidir.

4. Oksidatif stres azalır. Hücrelerdeki oksijen radikallerinin birikiminin azalması ile protein, lipit ve nükleik asitlerin oksidasyondan zarar görmesi önlenir.

5. Enflamasyon hafifler ve serbest oksijen radikallerinin hasarı azalır.

6. Yağ yakımı artar.

