Cemal penceresi ve şefkat

“Sanemperestliği şiddetle, Kur’ân, men ettiği gibi; sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder.”1

Putperestlik önemli ölçüde yeryüzünden silinse de suretperestlik nisâ taifesi üzerinden ve özellikle gelişen teknolojiyle birlikte nesilleri ifsat etmeye devam etmektedir. Zındıka, mason komiteleri sistemli bir şekilde suretperestleği nazara vererek toplumun geleceği olan gençleri cezb ve tahrik etmektedirler. Sıkılan ve bunalan toplum çözüm arayışı içindedir.

Çözüm ise “Ve en kıymettar ve en şirin cemali ise, ulvî, ciddî, samimî, nuranî şefkatidir.”2 cümlesinde gizlidir. İşte, cemalin tam manasıyla kıymetini ve şirinliğini anlayabilmek için şefkatle bağlantılı dört alt başlığın incelenmesi zaruridir.

Şefkatin ulvî vechi doğrudan Cenab-ı Rahman’ın murad ve ihsan ettiğini akla getirir. Yücelik ancak bu murat ve ihsanla hayata geçebilir. İlâhî gayenin ne olduğu, nefsin desiselerinden kurtulmak gerektiğini ifade eder. Dolayısıyla şefkatin ulvi yönünde en başta fıtrat olarak tanımlanan bu hissiyatı veren Rabbin, verdiği alanda istimal edilmesini gerektiği anlaşılması gerekir. Aksi takdirde, şefkat ulvilikten uzaklaşacak, hevesatın eseri olacaktır.

Şefkat ciddiyet ister. Ciddi olmayan, laubali tavırlar şefkate zarar verir. Sosyal medyada popüler olma arzusuyla kadınların fıtrata ters davranışlarının sonucunda düştükleri haller son derece ibretlidir. Kadın fıtratının bilhassa anne olduğundaki ciddi hâli herkesçe malumdur. Bu davranıştan verilen tavizin toplumda ahlâki olarak da derin yara açar. Dolayısıyla tesettür, çocuk yetiştirme ve çalışma hayatında bu ciddiyetin hayati öneme haiz olduğu bilinmelidir.

Şefkatin bir başka yönü de samimiyetdir. Günümüzde en fazla dejenere olan kavramların başında samimiyet gelmektedir. Sosyal medyada binlerce arkadaşı olan çoğu zaman içlerinden biriyle bile derdini paylaşma yapacak kadar güvenemeyen neslin sorunları büyüktür. Kendini emin hissedemeyen, güvenemeyen, samimi olamayan bir toplum selam vermekten ya da merhaba demekten dahi çekinir. Samimiyetin azalması ferdler arasındaki iletişimin sınırlı ve suni olmasına sebep olur. Bu da menfaat söz konusu olmadığında muhatap olmayan bir topluma doğru gidildiği esefle müşahede edilir. Samimiyet olmadan şefkatin bir manası olamamaktadır.

Şefkat gördüğünüz insan ruh dünyanızı aydınlatır. Bu durum kadınlarda daha belirgin bir şekilde müşahede edilir. Bilhassa anne-çocuk ilişkisinde zirveye çıktığı çok tecrübelerle sabittir. Adeta bitmez tükenmez bir hazine hükmünde olduğu söylenebilir. Bu hissiyat kullanıldıkça bereketi, nurluğu artar. Bundan sadece şefkat gören ve gösteren değil, bütün bir toplum kazanım sağlar. Zira, şefkatle fıtraten alakadar olan nisâ taifesi nuranî vechi yaşama ve yaşatma hususunda ömrü boyunca bir meleke kesb eder…

Dipnotlar:

1. Sözler, s.387.

2. Sözler, s.602.