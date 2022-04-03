Dolaşım sisteminin beklenen misafiri: Oruç

Dolaşım sisteminin temel unsurlarını kalp, damar ve böbrekler oluşturur.

Oruçluyken kan hacmimiz azalır. Bu azalma kalbi ciddi oranda rahatlatır. Daha önemlisi hücre arasındaki suyun azalması doku basıncının da azalmasına sebep olur. Halk arasında küçük tansiyon olarak adlandırılan doku basıncı daima düşüktür ve kalp rahattır.

Tansiyon yüksekliğinden muzdarip olan günümüzün modern insanı için bu durum hayati öneme sahiptir. Bir ay boyunca küçük tansiyonun düşük olmasının sağlığa etkisi fevkaladedir.

Orucun dolaşım sistemine en önemli etkisi damarlar üzerine olanıdır. Bilindiği gibi damarları yıpratan, eskiten sebeplerin başında özellikle gıda artıklarının iyi yakılmaması gelmektedir. Oruçluyken özellikle iftara yakın saatlerde kandaki tüm gıdalar yakılır ve artık kalmaz.

Dolaşım sisteminin parçası sayılan böbrekler de oruçla dinlendiğinden hayati fonksiyonları olan bu organımız da dinlenme ve sağlığına kavuşma fırsatını yakalar.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, açlığın insan vücuduna faydalarıyla ilgili pek çok bilimsel çalışma yapıldığını belirterek, “Oruç tutulduğunda aç kalındığı için organlar dinlenme ve yenilenme fırsatı buluyor. Aç kalındığında kalp günde 15 binden daha az atıyor, yani dinleniyor. Vücudun olmadık yerlerinde birikmiş yağlar yakılıyor” ifadesi dikkat çekicidir.