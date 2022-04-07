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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

En güzel manevî perhiz: Oruç

Cenk ÇALIK
07 Nisan 2022, Perşembe
HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Üstadımızın “ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfemayeşa hareket ettikçe, hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helâl-haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta manevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir. Serkeşâne dizginini eline alır. Daha insan ona binemez; o insana biner…”(Mektubat, s.476) ifadeleri orucun manevi cihetinin anlaşılması için çok mühimdir.

Beşer; ifrat ve tefritin uçlarında gezdiği müddetçe sorun yaşaması kaçınılmazdır. İki öğün değil de sık sık yemek yemenin maddi cihetle zarar verdiği tıbben sabittir. Ancak bu zararı anlamaya çalışırken manevî yönünü ihmal edersek, eksik değerlendirme yapmış oluruz. 

Beşer, helâl sınırını aştığı anda ma-nevî sıkıntıların hücumuna uğramaya başlar. Yemek hususunda, hem yenilen maddenin ve hem de o maddeyi satın almak için kazanılan paranın helâl olması şarttır. Haram karıştığı anda manevî hayatı zehirlenmiş olur. Dünyanın en şifalı ve en sağlıklı gıda maddesini de tüketse ne madden ne de manen hayrını görür.

Haramı tükettiğimizde hücrelerimiz, kanımız ve sair uzuvlarımız haramdan oluşmaya başlar. Bu ise tüm cihazatımızı sırat-ı müstakimde tutmamızı engeller. Dizginler artık nefsin elindedir. Kalbimize ve ruhumuza itaat etmek zorlaşır.

İnsanın istikamette yol alabilmesi için nefsini itaat ettirmesi gerekir. İşte Ramazan orucu, nefsin emri dinlemekle mükellef olduğunu nefse açlığı yaşatarak anlamasını sağlıyor. Sair zamanlarda nefis bunu derk edemiyor vesselâm… 

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