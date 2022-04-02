En iyi diyet: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Meali, “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”(Bakara Suresi, 183.) şeklindeki ayet, Rabbimizin maddî ve manevî sağlık yönünden bize en büyük ihsanlarından birini müjdeler. Ramazan orucunun farz kılınması saadet ve huzurun kapılarını açar. Hiç şüphesiz midemiz başta olmak üzere tüm vücut organlarının bir dili olsaydı en rahat ettiği zaman diliminin oruçlu halin olduğunu söylerlerdi.

Oruç, bizim için öyle bir nimettir ki kalbin, aklın, ruhun yani maddî ve manevî tüm cihazatımızın en verimli şekilde Rabbimizin emrettiği yönde kullanmamıza vesile olur. Ramazan risalesinde de ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakkın rububiyetine, şükre, nefsimize, sosyal hayata, sağlığa, ahiret vb. tüm pencereler yönünden oruç iki cihan saadeti yaşamaya vesile olur.

Ayetteki “Ey” ifadesi çağrı edatıdır. Rabbimizin biz aciz kullarına merhametinin mukaddemesidir. Hasan Basri’nin: “Eğer Allah’ın (cc): “Ey iman edenler” dediğini duyarsan, kulağını dört aç. Çünkü burada mutlaka emredilen bir emir veya yasaklanan bir nehiy vardır.” ifadesi cay-i dikkattir. Oruç emrinin, ilk insan ve peygamber olan Hz. Adem (as) kadar tarihçesi olduğunu gösterir.

Zahiri meşakkatin arkasında hadsiz hikmetler gizlidir. Rabbimizin tüm emir ve yasaklarında olduğu gibi oruç ibadetinde de “Hakîm” ismi tecelli eder. Bu yansımaların cüz’i bir kısmını Ramazan boyunca paylaşmaya çalışacağız. Anlayan ve yaşayanlardan olmak duasıyla…

