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5 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

En sağlıklı yaşama tarzı: Oruç

Cenk ÇALIK
05 Nisan 2022, Salı
HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Almanya’daki Nörobilim Laboratuvarı Başkanı Dr. Mark Mattson oruç hakkında şöyle diyor: “Oruç sağlıklı kalmak için de tutulmalıdır. Oruç enerji kısıtlaması yaparak ömrü uzatıyor ve yaşlanma emarelerini azaltarak kişiyi beyin ve kalp-damar sistemi başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı koruyor.” Aynı laboratuvarda çalışan Dr. Benjamin Horne ise: “Müslümanların Ramazan ayından sonra kendilerini daha sağlıklı hissettiklerini biliyoruz” diyor. (Kemal Özer, Müslüman’ın Diyeti s.81.)

Çok yemek istiyorsak az yemek zorundayız. Az yemek yemenin daha uzun bir ömre vesile olduğunu ilmi araştırmalar da destekliyor. Mevzu ile ilgili ilk araştırmanın kısa özetini şu şekilde nazara verebiliriz:

1935 yılında bilim insanı Clive McCay, aynı gün doğan iki kardeş farelere farklı periyotlarda yemek verir. Birine çok az yiyecek verirken diğerinin istediği kadar yemek yemesini izin verir. Aşırı yemek yiyen farenin hızla yaşlandığı, hastalandığı ve bu nedenden dolayı zayıfladığı görülürken, daha az beslenen farenin çok daha genç ve sağlıklı olduğu görülür. Mezkûr deney, oruç tutmanın kişinin vücudunu yenilemesi ve gençleştirmesi gibi müspet sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyan ilk ilmî neticedir.

Günlük hayatta tüketilen şekerli, kalorili ve katkılı işlenmiş gıdalar sağlığımızı tehdit eder ve birçok hastalığa davetiye çıkarır. Ramazan ayını fırsat bilerek daha düşük kalorili, lifli ve katkısız gıdaları tercih etmeliyiz. 30 günlük oruç bu davranışın yerleşmesine ve alışkanlık haline getirilmesi için mühim bir fırsattır.

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