Etil alkol - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E1510’dur. Sentetik veya bitkisel menşeili olabilir.

Genellikle alkol kelimesi ile etil alkol kastedilir ve vücutta metabolize olabilen tek alkol türüdür. Etanol/etil alkol şekerin fermantasyonu ile üretilen, berrak, renksiz, çözücü, dezenfektan ve yanıcı bir sıvıdır. Alkol barındıran içecekler bundan üretilir. Her ne kadar etiketlerde yer bulamasa da birçok gıda maddesinde çözücü ve anti-mikrobik ajan olarak kullanılır.

Yağ ve aroma içeren kola, gazoz, aromalı içecekler, tunik, meyve suyu, aromalı maden suyu, alkolsüz etiketli biralar, şekerleme ürünleri, soslar, bazı bitkisel yağlar, alkollü içecekler, öksürük şurupları, ilaçlar, ağız gargaraları, antiseptikler, saç spreyleri gibi çok sayıda ürüne farklı oranlarda ve farklı amaçlarda alkol eklenir.

Lokanta ve oteller salataların bozulmaması, sütlü ve tatlı ürünlerin tat ve lezzetinin muhafazası ve stabil tutulması, etlerin terbiye edilmesi gibi amaçlarla da kullanılır. Alkolsüz etiketli içeceklere; aroma çözücüsü, lezzet artırıcı ve özel tat bağımlılığı oluşturması için etil alkol eklenebilir. ‘Alkolsüz’ etiketli içeceklerde ekleme sınırı yüzde 0,3 iken, alkolsüz etiketli biralar, kefir ve bozada bu sınır 0,5 gr/litredir. Bu eklemelerin etikete yazılması ise zorunlu değildir.

Alkol, oranı ne olursa olsun bağımlılığa yol açar. Sağlık açısından riskleri ise sayılamayacak kadar çoktur. Dinen haram olması anlamak isteyene çok şey anlatır vesselam…