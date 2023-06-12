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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Fedakâr bir iktisatçı: Karınca

Cenk ÇALIK
12 Haziran 2023, Pazartesi
Karıncalar, en iktisatlı canlıların başında gelir. Asla ihtiyaçlarından fazlasını kullanmazlar. Fedakârlık ise kısacık hayatlarının düsturudur.

Beslenme kaynakları bulabilmek için işçi karınca, birer kaşif olarak yuvanın etrafındaki araziyi araştırır. Kaşif karınca besin kaynağı ile karşılaştığında “kendi beslenmesini” düşünmez. Besinin büyüklüğüne göre iki ihtimal belirir:

Bulduğu besin kendi ölçülerine uygunsa, karınca bunu tek başına taşır. Eğer yiyecek, bir tek karıncanın taşıyamayacağı kadar iri ise, başkalarının yemeklerini almasını engellemek için bu bölgenin çevresine “zehirli bir salgı” yayar. Sonra gidip büyük ve küçük diğer işçileri besini taşımak için yardıma çağırır.

Karıncaların tüm yaşamına hakim olan “kusursuz işbölümü” burada da kendini gösterir. Büyük karıncalar besini parçalar ve yabancılara karşı savunur, küçük olanları ise parçaları yuvaya taşımakla ilgilenir. Grup olduklarında, ön kısımdakiler besini çekerek geri geri yürür. Arkadakiler ileri doğru yürüyerek besini iterlerken, yan taraflardaki karıncalar destek verir. 

Herhangi bir canlı tarafından yuvaya saldırı olduğunda ise karıncalar yuva girişlerini kapatır. Bu kritik dönemde ise başka bir fedakârlık devreye girer. İşçi karıncalar kursaklarında daha önce depolamış oldukları besinleri diğer koloni arkadaşlarıyla paylaşırlar. “İsar hasletini” yiyecek aranmadığı ve kıt olduğu bu kritik dönemde yaşamları son derece ibretlidir.

Kaşif karıncaların yiyecek kaynağına kıvrımlı, büklümlü bir yoldan gitmelerine rağmen, yuvalarına kestirme ve düz bir yoldan geri dönmeleri de çok kritik öneme sahiptir. Zaman ve emek tasarrufu sağlamak için bu konudaki iktisat özelliklerini iyi analiz etmek gerekir.

Richard Feynman adlı araştırmacı, bir banyo tüpünün dibine şeker yerleştirdi ve bir karıncanın gelip bunu bulması için bekledi. Kaşif karınca şekeri bulup yuvasına haberini vermek için döndüğünde, Feynman renkli bir kalemle karıncanın izlediği zigzaglı yolu takip etti. Daha sonra bu izleri takip eden her karıncanın geçtiği yeri de işaretledi. İlginç bir sonuca vardı: Karıncalar izleri takip ederek ilerlememişlerdi. Bundan daha iyisini yaparak izleri düz bir çizgi haline getirmişler ve bu düz çizginin üzerinde yürümüşlerdi! Böylece yuva ile besin arasındaki yol uzunluğu olabilecek en kısa mesafeye düşmüş oluyordu. 

Karıncaların besin bulunduğunda kendi beslenmelerini geri plana atması, yuvaya dönerek haber vermesi ve grup halinde organize olarak büyük besinleri yuvaya taşımaları ve savunma gibi mecbur sebeplerde kursağındaki gıdayı arkadaşlarıyla paylaşması yüksek fedakârlık numuneleridir. Ayrıca, en küçük bir gıdayı, emeği ve zamanı israf etmeden hayatlarını idame ettirmeleri de iktisatta numune-i imtisal olduklarını gösterir. İbret almak duasıyla…

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  • Said Yüksekdağ

    12.6.2023 11:14:34

    Karıncalar ne mübarek hayvanlarmış böyle. Bizlere hayatlarıyla nasihat eden, bir nevi isar hasletini yaşayan mübarek bir taife. İktisad ve kanaat düsturlarını tatbik etmeye muhtaç insanoğluna adeta ders veriyor. Yazınız tefekkür etmemize vesile oldu. Kaleminize kuvvet yüreğinize sağlık. Bâkî selamlar...

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