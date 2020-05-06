Güzel ahlâk başlangıcı: Oruç

RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Hepimizin iyi huyları olduğu gibi kötü huy ve davranışları da vardır. Ramazan oruçları bize ahlâkımızı güzelleştirmek için verilmiş önemli bir fırsattır. Yanlış davranışlarda ısrar eden ve nefsine uyan İNSAN için temiz bir sayfa açmaya vesiledir.

Peki bu fırsatın diğer zamanlarda yeterince farkına varamamızın sebebi nedir? Nefsimize uyarak gaflete dalmamız en önemli sebeplerdendir. Dikkat edilirse Ramazan ayı hepimiz için en fazla helâl dairesinde yaşayıp, haram dairesinden en fazla kaçtığımız aydır. Dolayısıyla en az nefsimizin isteklerine uymamız gaflet süremizi minimumda tutmaktadır.

Ne tuhaf bir yapımız var değil mi? Gaflet bizi esir aldığında bütün âcizliğimizi ve fakrımızı unutabiliyoruz. Eksikliklerimizi göremediğimiz gibi görmek de istemiyoruz. Doğruyu bile bile kendimizi kandırmaya çalışma gayretimiz pişmanlık olarak neticeleneceği malûmdur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri tam bu noktada bedenimize dikkat çekerek ikaz ediyor: “Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musîbetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez...” (Mektubat, s. 473)

Gerçekten de vücudumuz çok zayıf yaratılmıştır. Her an dağılmaya müsait bir yapısı vardır. Saniyede milyonlarca hücrenin öldürülmesi ve aynı saniyede yeniden yaratılması, binlerce hormon sentezlenmesi, sayamayacağımız kadar biyokimyasal reaksiyonlar olması, gözle göremediğimiz bir virüse bile dünyanın en güçlü insanlarının bile mağlûp olması üzerinde düşünüp ibret almamız gerekmez mi? Üstelik arz etmeye çalıştığımız bu maddelerden sadece bir tanesinin bile zamanında gerçekleşmemesi bizi ölüme götürecek bir vesile olabiliyor. Hal böyleyken kendimizin adeta demirden yaratıldığını farz ederek ve sonsuza kadar burada kalacakmış gibi dünyaya saldırmak “akıllı!” insana yakışır mı?

Pişman olacağımız hayallerin ve kabullerin peşinden gitmek çoklarını aldatmıştır ve aldatmaya devam etmektedir. Elbette her beşer hastalığında âczini bir nebzede olsa görür. Nefeslerinin sayılı olduğunu bilir. Dünyaya bütün kuvvetiyle saldırsa da elde edeceği menfaatin geçici olacağının ister istemez farkına varır. İşte, “gaflet!” beşerin her doğruyu bilmesine rağmen yanlışta ısrar etmesini ve bu uğurda iki cihanda da azap çekmesine vesile olmaktadır. Rabbim cümlemizi muhafaza etsin inşallah!..