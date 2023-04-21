"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Hayırlı bir mukaddeme: Bayram

Cenk ÇALIK
21 Nisan 2023, Cuma
“Bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek Hâlık-ı Rahîm’e hadsiz şükür ederim ki, sizler gibi sebatkâr ve fedakâr kardeşleri Risaletü’n-Nur’a sahip ve nâşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medar-ı teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye, mevte, dostâne bakıyorum, ecelimi telâşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Âmin, âmin, âmin.”1

Mezkûr pasaj Üstadımızın hakkımızdaki hüsnü zannını özetliyor. Bu zanna ne kadar layık olduğumuzu düşündüğümüzde eksiklerimizin çok olduğunu vicdanen ve aklen anlıyoruz. Bir muhasebeye ihtiyacımız olduğu aşikâr...

En basit ve klasik misalden başlayalım: Bayramlarda diğer zamanlarda olmadığı kadar bayramlaşmak maksadıyla ziyaret ve telefon etmemiz üzerinde esaslı bir düşünce gerekiyor. İnsani ve İslâmi değerlerden zaman geçtikçe daha çok taviz verdiğimizi ibretle müşahede ediyoruz. Her şeyde vasatı tavsiye eden Üstadımız irtibat noktasında "müfritane" ifadesini hakkıyla tefekkür etmemiz gerekmez mi?

Nefsimizi yoklayalım. Bayram haricinde en son ne zaman bir akrabamızı ya da arkadaşımızı hatırını sormak için aradık ya da ziyaret ettik? Bayramlarda bile zamanın kısıtlı olması sebebiyle bazen bazı dostları aramadığımız olmuyor mu?

Daha da vahim nokta şu: Bir kardeşimizle bayram haricinde telefonla görüştüğümüzde neler düşünüyoruz? Hal hatırdan sonra kesin benden bir şey isteyecek diye aklımızdan geçiyor mu? "Müfritane irtibat"tan uzaklaşmış olmak aramızdaki tesanüd, uhuvvet, ihlâs, ittihada zarar vermiyor mu? Belki de hizmetlerde arzu ettiğimiz yerde olmadığınızın en başta gelen sebeplerinden biri de irtibatı kesmemiz olabilir mi?

İbretli bir vakıa: Tahminen 10 yıl önce evden çıkıp işe gidiyordum. Sokakta bulunan çöp arabasından kağıt toplayan bir genç bana "Abi nasılsın?" dedi. Bu soru karşısında şaşırdım ve kesin benden bir şey istemek için halimi soruyor diye düşündüm. "İyiyim, sen nasılsın?" diyerek karşılık verdim. Acı bir gülümsemeyle "Görüyorsun abi." dedi. "Allah işlerini kolaylaştırsın. Hayırlı günler" diyerek yanından ayrıldım. Yol boyunca muhasebe yapmaya çalıştım. "Nur Talebesi" olarak ilk adımı benim atmam gerekirken adım atmadığım gibi hal hatır sormayı da su-i zanda bulunarak maddi menfaat için sorduğunu düşünmüştüm. Bunu kendime nasıl yakıştırdım? Bu düşüncelerle nasıl amel ettim? 

Bir hadisi hatırlamanın tam zamanı: "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız"2 Başka hadiste ise hususan tanımadığımız kardeşlerimize selam vermemiz tavsiye ediliyor.

Bayramlara biraz da bu eksik yönlerimizin tamamlamak için bir fırsat olarak bakmalıyız. Bayram dışında ve işimiz düşmediğinde de ağabey ve kardeşlerimizi arayarak örnek olmalıyız. Zira "Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirlidir."3 Tesirini istediğimiz hususu evvela biz yapmalı ve lisan-ı halle tebliğ etmeliyiz. Selamı ve müfritane irtibatı hakkıyla hayatımızı aksettirdiğimizde hizmetimiz, dünyamız ve ahiretimiz çok da güzel olacaktır. Bayramı bir mukaddeme olarak düşünüp amel etmeye var mıyız?

Dipnotlar:

1-Kastamonu Lahikası, s.44; 2-Müslim, İman 93-94; 3-Şualar, s.273

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den Sudan'a ateşkes çağrısı

    AB'nin İklim Değişikliği Servisi uzmanlarından Avrupa'ya uyarı

    THY Almanya'daki grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

    ABD'de bir ilk daha - Ramazan Bayramı ilk kez bir belediye tarafından resmi tatil ilan edildi

    Kanada Senatosu'nun İslamofobi raporu endişelendiriyor

    Gannuşi tutuklandı

    Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 300'e yükseldi

    Roma Büyük Cami Ramazan'da doldu taştı

    Fransa'da tren garlarına baskın

    Mersin'deki fabrika yangınında tavan çöktü: 4 kişi öldü

    Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'ye getirildi

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim

    Sultanahmet Camii hasreti sona eriyor

    Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Fenerbahçe 90+3. dakikada 3 puana ulaştı

    Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

    'Batı Afrika'da 48 milyon kişi açlık sınırında'

    Endonezya'da Semeru Yanardağı alarmı!

    Maraş’taki okuyucularımız iftarda buluştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Osman ZENGİN

    İki bayram birden...
    İbrahim Aktaşcı

    İki bayram arası ya, söylemenin sırası ya…
    Cenk ÇALIK

    Hayırlı bir mukaddeme: Bayram
    Kenan Toprakçı

    Ramazan Bayramı
    Ali FERŞADOĞLU

    Ne yani, “Başımıza taş mı yağsın!” istiyorsunuz?!
    Süleyman KÖSMENE

    Bayram bir kabul belgesidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.