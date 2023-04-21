Hayırlı bir mukaddeme: Bayram

“Bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek Hâlık-ı Rahîm’e hadsiz şükür ederim ki, sizler gibi sebatkâr ve fedakâr kardeşleri Risaletü’n-Nur’a sahip ve nâşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medar-ı teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye, mevte, dostâne bakıyorum, ecelimi telâşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Âmin, âmin, âmin.”1

Mezkûr pasaj Üstadımızın hakkımızdaki hüsnü zannını özetliyor. Bu zanna ne kadar layık olduğumuzu düşündüğümüzde eksiklerimizin çok olduğunu vicdanen ve aklen anlıyoruz. Bir muhasebeye ihtiyacımız olduğu aşikâr...

En basit ve klasik misalden başlayalım: Bayramlarda diğer zamanlarda olmadığı kadar bayramlaşmak maksadıyla ziyaret ve telefon etmemiz üzerinde esaslı bir düşünce gerekiyor. İnsani ve İslâmi değerlerden zaman geçtikçe daha çok taviz verdiğimizi ibretle müşahede ediyoruz. Her şeyde vasatı tavsiye eden Üstadımız irtibat noktasında "müfritane" ifadesini hakkıyla tefekkür etmemiz gerekmez mi?

Nefsimizi yoklayalım. Bayram haricinde en son ne zaman bir akrabamızı ya da arkadaşımızı hatırını sormak için aradık ya da ziyaret ettik? Bayramlarda bile zamanın kısıtlı olması sebebiyle bazen bazı dostları aramadığımız olmuyor mu?

Daha da vahim nokta şu: Bir kardeşimizle bayram haricinde telefonla görüştüğümüzde neler düşünüyoruz? Hal hatırdan sonra kesin benden bir şey isteyecek diye aklımızdan geçiyor mu? "Müfritane irtibat"tan uzaklaşmış olmak aramızdaki tesanüd, uhuvvet, ihlâs, ittihada zarar vermiyor mu? Belki de hizmetlerde arzu ettiğimiz yerde olmadığınızın en başta gelen sebeplerinden biri de irtibatı kesmemiz olabilir mi?

İbretli bir vakıa: Tahminen 10 yıl önce evden çıkıp işe gidiyordum. Sokakta bulunan çöp arabasından kağıt toplayan bir genç bana "Abi nasılsın?" dedi. Bu soru karşısında şaşırdım ve kesin benden bir şey istemek için halimi soruyor diye düşündüm. "İyiyim, sen nasılsın?" diyerek karşılık verdim. Acı bir gülümsemeyle "Görüyorsun abi." dedi. "Allah işlerini kolaylaştırsın. Hayırlı günler" diyerek yanından ayrıldım. Yol boyunca muhasebe yapmaya çalıştım. "Nur Talebesi" olarak ilk adımı benim atmam gerekirken adım atmadığım gibi hal hatır sormayı da su-i zanda bulunarak maddi menfaat için sorduğunu düşünmüştüm. Bunu kendime nasıl yakıştırdım? Bu düşüncelerle nasıl amel ettim?

Bir hadisi hatırlamanın tam zamanı: "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız"2 Başka hadiste ise hususan tanımadığımız kardeşlerimize selam vermemiz tavsiye ediliyor.

Bayramlara biraz da bu eksik yönlerimizin tamamlamak için bir fırsat olarak bakmalıyız. Bayram dışında ve işimiz düşmediğinde de ağabey ve kardeşlerimizi arayarak örnek olmalıyız. Zira "Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirlidir."3 Tesirini istediğimiz hususu evvela biz yapmalı ve lisan-ı halle tebliğ etmeliyiz. Selamı ve müfritane irtibatı hakkıyla hayatımızı aksettirdiğimizde hizmetimiz, dünyamız ve ahiretimiz çok da güzel olacaktır. Bayramı bir mukaddeme olarak düşünüp amel etmeye var mıyız?

Dipnotlar:

1-Kastamonu Lahikası, s.44; 2-Müslim, İman 93-94; 3-Şualar, s.273