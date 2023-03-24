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24 MART 2023 CUMA - YIL: 54

İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Cenk ÇALIK
24 Mart 2023, Cuma
Asesülfam-K

Kodu E950’dir. Yüksek yoğunluklu sentetik tatlandırıcı olarak bilinen Asesülfam-K, şekerden 130 ile 200 kat daha tatlıdır. 5 yıl gibi uzun bir raf ömrüne sahiptir ve 225’lik bir ısıya dayanıklıdır. Kalorisi ve glisemik indeksi sıfırdır. Isıya dayanıklı olduğu için birçok üründe kullanımı yaygındır.

Fırın ve pasta ürünlerinde, sakızlarda, jelatinli şekerlemelerde ve meşrubatlarda, gazlı ve gazsız içeceklerde, süt ürünlerinde, dondurmalarda, reçellerde, jölelerde, pişmiş ürünlerde, konservelerde sakızlarda, bazı sebze turşularında, meyve suyu konsantrelerinde, diş macunu ve ağız spreylerinde kullanılır.

FSA’nın 2005’de hayvanlar üzerinde yaptırdığı deneylerde kanserojen olduğu, akciğer ve meme tümörlerine, lösemi ve kronik solunum hastalığına yol açtığı, kolesterol dengesini bozduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bazı fareler üzerinde yapılan deneylerde göğüs kanseri olma riskini arttırdığı görülmüştür. Uzun dönemli kullanımda başağrısı, depresyon, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına yol açtığı belirtilir. Birçok çalışma, toksisiteye işaret eder.

Asesülfam K ve diğer sentetik tatlandırıcılar ile ilgili yeni bir problem, insanlar tarafından tüketilen ve sulak alanlara atılan yüksek miktarlar göz önüne alındığında çevredeki her yerde bulunmalarıdır. Bu sebeple birçok araştırmacı bu kirletici maddeyi etkisiz hale getirmek için yeni yollar bulmaya çalışmaktadır. Zira metabolizmanın yetersizliği sebebiyle vücutta metabolize edilmez ve böbrek tarafından değişmeden atılır. Sağlık ve çevre için bu zehirden uzak durmak en doğru seçenektir.

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