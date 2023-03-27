İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Benzoik asit

Kodu E210’dur. Ticari olarak toluen gaz yağından kimyasal olarak hazırlanır. Anti mikrobiyal davranışı sayesinde, gıdalarda mayalara, küflere ve mantara karşı koruyucu olarak geniş alanda kullanılır.

Aktivitesi düşük pH’larda daha etkili olduğu için gazlı içecekler, meyve suları, turşu, unlu mamüller, salata sosları, margarin, şeker, sakız, dondurma, soslar, ketçap, mayonez, sofralık zeytin, marmelat, konserve, yumurta, süt ve et ürünleri dahil olmak üzere birçok işlenmiş gıdada yaygın olarak kullanılır.

Kansorejendir. 1995’ten bu yana astıma, alerjilere, sinirsel bozukluğa, kurdeşene, hiperaktiviteye, göz tahrişine, ürtiker, sindirim sorunlarına, büyüme ve davranış bozukluklarına, uykusuzluğa ve nörolojik sorunlara sebep olduğu biliniyor. Hayvanlarda ve insanlarda lösemiye yol açtığı, üreme organları ve embriyoya zarar verdiği tespit edilmiştir. Hemen her ürüne eklenen E200 (sorbik asit) ile birlikte kullanıldığında çok daha tehlikeli olabilir. Bazı insanlarda benzoik asit ve benzoatlar histamini serbest bırakabilir ve böylece yalancı alerjik reaksiyonlara sebep olur. Karaciğer hastalığı olanlar ve aspirin duyarlılığı olanlar özellikle benzoik aside duyarlı olabilir. Deri döküntüleri ve migren riskini artırır.

Bu koruyucu sindirim enzimlerinin düzgün işleyişini geçici olarak bozar ve hususan çocuklarda baş ağrısı, mide rahatsızlığı, astım atakları ve hiperaktiviteye sebep olabilir. Evlatlarımızın sağlığı artması ve mevcut zararları azaltmak için bu “koruyucudan!” çocuklarımızı korumalıyız vesselam.