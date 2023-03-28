İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

BHA

Kodu E200’dir. BHA’nın tam adı Butilli Hidroksi Anisol’dür. Hayvansal yağ ve yağlı ürünlerin acılaşmasını engellemek için kullanılan sentetik bir antioksidandır. Türkiye’de kullanımı serbesttir. Kömür katranı ve petrolden elde edilir. Aslında yalnızca bu bilgi bile ne kadar zararlı olabileceklerinin göstergesi.

Ancak hala birçok kahvaltılık gevrek çeşitlerinin içinde, atıştırmalık yiyeceklerde, sakızlarda, tahıl ve ürünlerinde, bitkisel yağlarda, patates cipslerinde, yenilebilen yağlarda, margarin, fındık, patates ürünleri, işlenmiş et ürünleri ve polietilen gıda ambalajlarında kullanılır. BHA; katı ve sıvı yağların bozulmasını, küflenmesini önlemektedir.

Araştırmalar hiperaktiviteye, astıma, ürtikere, uykusuzluğa, kan, karaciğer ve böbrek metabolizması bozukluklarına, uyuşmaya, kansere, kolesterol artışına ve karaciğerde sindirim sorununa yol açtığını kanıtlamıştır. Bu sebeplerle Japonya’da yasaklanmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda bu katkı maddesinin farelerde kansere sebep olduğu bildirilmiş; Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı IARC ise insanlar için ‘kanserojen’ olarak işaretlemiştir.

BHA ile yüksek konsantrasyonlarda Askorbik asit kombinasyonu, hücre yapısında ve DNA’da hasara yol açan serbest radikallerin oluşmasına yol açar. Ayrıca; eklem, mide ve baş ağrıları, kurdeşen, ciltte hassasiyet, tiroid ve akciğer rahatsızlıklarına sebep olur. Bu iki koruyucunun da merkezi sinir sistemini etkilediği ve çocuklarda davranış sorunlarına neden olabileceği bilinmektedir. Dahası erkeklerde sperm sayısının azalması ve kadınlarda meme kanseri riskinin artması sağlımız ve neslimiz için büyük bir tehdit olduğunu izhar eder.