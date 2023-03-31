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31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Cenk ÇALIK
31 Mart 2023, Cuma
Fosforik asit

Kodu E338’dir. Metal iyonlarını bağlamak için asit düzenleyici, şelat ajanı, hidroliz hızlandırıcı, antioksidan güçlendirici olarak kullanılır. Keskin bir tat sağlar ve diğer doğal benzer tat vericilere nazaran büyük miktarlarda ve ucuza elde edilebildiği için üreticiler tarafından tercih edilir.

İçecekler, dondurulmuş gıdalar, soslar, et, kola, peynirler ve tatlılar sosisler, işlenmiş peynir, şekerleme ürünleri, marmelat, şuruplar gibi çok sayıda üründe kullanılır. Etin tuz geçirgenliğini artırır ve antioksidan gibi davranır. Şeker endüstrisinde ağartıcı, unlu mamullerin üretiminde ise fosfor kaynağı ve hamur kalitesi geliştirici olarak kullanılır.

Fosforik asit sıvı halde şiddetli tahrişe yol açtığından cilt ve göz ile temasından kaçınmak gerekir. Hiperaktivite, sindirim bozuklukları, böbrek sorunları ve baş titremesine sebep olur. Vücudun tabii dengesini bozduğu için, kalsiyum-fosfor dengesinin de bozulmasına yol açabilir. Genç kadınlarda, kemik gelişiminde kalsiyum eksikliği ile ortaya çıkan osteoporoz hastalığı riskini artırır.

Fosfor fazlalığı, zayıf kemik yoğunluğuna sebep olur. Bu durumda vücudun kimyasal balans mekanizması bu dengeyi sürdürebilmek için kemikteki kalsiyumun dışarı çıkarılmasına yol açar. Neticede fosfor-kalsiyum fazlası vücuttan dışarıya atılır ve geride gözenekli ve gittikçe zayıflayan bir kemik yapısı meydana gelir. Böylece kemik kırılmaları olarak bilinen olaylar yaşanmaktadır. Görüldüğü üzere sadece kalsiyum-fosfor dengesi değil, tüm vücudun dengesi bozulduğundan bu katkıdan mutlaka uzak durmak gereklidir.

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