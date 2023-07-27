Kahramanlık penceresinden şefkate bakmak…

Kahramanlık eskiden beri erkekler için kullanılan bir ifadedir. Üstad’ın “Şefkat Kahramanları” ifadesinde alıştığımız ezberlerin bozulduğu anlaşılır.

Kahramanlığı kadınla nasıl bir bağlantı kurduğunu da erkeklerle kıyaslayarak nazara verir:

“Erkeklerin kahramanlıkları mukabelesiz olamıyor; belki yüz cihette mukabele istiyorlar. Hiç olmazsa şan ve şeref istiyorlar.”1 Karşılık beklenen hareket uhrevî manada kıymeti olmadığı aşikârdır. Erkekler de maddî olmasa bile şan ve şeref gibi manevî bir mukabele olmadan motive olamadıkları anlaşılır.

Kadın fıtratındaki kahramanlık ise erkeklerle kıyas edilemez bir seviyede olduğunu Risale-i Nurda şu şekilde nazara verilir:

“Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir.”2

İnsanın en büyük sermayesinin hayat olduğu düşünüldüğünde annenin evladı için hiç düşünmeden ruhunu feda etmesinin kıymeti daha iyi idrak edilir. Söz konusu evlat olunca hesap yapmadan ve karşılık beklemeden hayatını feda etmesi kahramanlığın seviyesini gösterir.

Bu kahramanlığın yapılmasında “hakiki ihlâs” ve “vazife-i fıtriye” önemli rol oynar. Emaneti aziz bilip, korumak için her türlü fedakârlığı yapmak gerekir. Annelerin de yaptığı da budur.

Bu kahramanlık hissiyatı inkişaf edilmediği ya da yanlış yönde kullanıldığı takdirde dünyevî neticeler alınsa bile ahirette pişmanlık olarak dönecektir. Oğlu paşa olan ama ahiretini yakan evlat; dünyada beklenen saygı ve sevgiyi göstermediği gibi, ahirette de “Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?”3 şikayetiyle annesine feryad edecektir.

Ayrıca, bu feryadı toplumun maddeten ve manen iflası sebebiyet verdiği de görülür. Zira, kadının bahasus annenin rolü Risale-i Nur’da: “Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi şahsımda kat’î ve daima hissettiğim bu mânâyı beyan ediyorum: Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, âdeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş.”4 şeklinde özetlenir.

Görüldüğü üzere görevini yerine getiren annenin çocuğunda Üstad’da olduğu gibi en kalıcı ve esaslı öğrenme tecrübesine vesile olur. Bunu esaslı bir çekirdeğe benzeten ve diğer dersleri bu çekirdeğe bina edildiğini ifade eden Üstad’ın yaptığı atıf günümüzde pedagoglara geniş bir araştırma konusu olmaya değerdir. Özellikle telkinat ve manevi ders olarak tanımladığı bu çekirdeğin çocuk yetiştirmede önemine dikkat çekilmesi keşfedilmeyi bekleyen hazine olduğu söylenebilir.

Dipnotlar:

1-3-4. Lem’alar, s.217.

2. Lem’alar, s.216