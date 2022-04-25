Kalbin ilacı: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Günümüzün en yaygın rahatsızlıklardan olan kalp hastalığı önemli bir problem teşkil eder. Sağlıksız beslenme, hareket azlığı gibi çeşitli faktörler kalp hastalığı riskinin artmasına sebep olur. Ramazan orucu; kişinin lipid profilleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Oruç, kalp sağlığını destekleyen faktörlerden iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolünü arttırırken, kötü kolesterol olan LDL ve trigliserid oranlarında düşüşe yardımcı olmaktadır. Düşük kolesterol seviyeleri, kalp ve damar sağlığını artırır, bu da felç veya kalp krizi gibi kalp hastalıkları riskini azaltır. Yapılan bir araştırmada orucun yağ ve şeker metabolizmasında rol alan ve kalp hastalıkları ve kalp krizine karşı koruyan bir hormon olan adiponektinin seviyesini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Oruç, vücudun enerji alabilmesi için glikozun parçalanmasını artırır. İnsülin üretimini azaltır. Bu pankreası dinlendirir. Glukagon, glikozun parçalanmasını kolaylaştırmak için üretilir. Yani, uzun saatler süren açlık, kan şekerini düşürür. Oruç tuttuğumuzda vücut enerji için depolanan glikozu kullanır. Bu durumdan özellikle kan şekeri yüksek olan ancak şeker hastası olmayanlar fayda sağlayacaktır.

Sağlıklı beslenme kuralları ile tutulan oruç, kan şekeri seviyelerinde önemli miktarda azalmaya yardımcı olur. Oruç ile ilgili bir diğer yapılan araştırmada diyabetin en önemli komplikasyonlarından biri olan böbrek hasarına karşı koruduğunu da ortaya çıkarmıştır. Bu da gösteriyor ki oruç, tip 2 diyabetine yakalanma riski yüksek insanlar için koruyucudur.

