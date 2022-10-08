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8 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Küçük” bir kahramanla tanışmak ister misiniz?

Cenk ÇALIK
08 Ekim 2022, Cumartesi
“Madem muntazam bir fiil failsiz olmaz, mânidar bir kitap kâtipsiz olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşsız olmaz.

Elbette, şu kâinatı dolduran ef’âl-i hakîmânenin bir faili ve yeryüzünün mevsim be mevsim tazelenen hayretfeza nukuşlarının, mânidar mektubatının bir kâtibi, bir nakkaşı vardır.”  (Sözler, s. 601)

Dinozorların çağından beri yaşayan bu sevimli canlıların boyları genellikle 2-7 mm arasında değişir. Ancak bazı türlerinin boyu 4-5 cm’e kadar varabilir. Bu canlının dünya üzerinde bilinen 10.000’den fazla türü olduğu tahmin edilmektedir. 

Gri, kırmızı, kahverengi, siyah, sarı, mavi ya da mor renkli olabilirler. Hem etçil hem otçul canlılardır. Yaklaşık ömürleri 45 ilâ 60 gün arasındadır.  Böcek türleri arasında en fazla yaşayabilen kraliçenin ömrü ise ortalama 28 yıldır. Kraliçe doğuştan kanatlara sahiptir. Başka koloniler kurmak için yuvadan ayrıldıklarında, kanatları düşer.

Dünya üzerinde en kalabalık popülasyona sahip olan canlılardır. Dünyadaki biyokütlenin yaklaşık olarak yüzde 20’sini oluştururlar. Bugün yaşayan türün toplam ağırlığı, yaşayan tüm insanların ağırlığından daha fazladır. Her yeni doğan 40 insana karşılık, bu canlının 700 milyonu dünyaya gelir. 

Antarktika dışında her yerde yaşarlar. En çok tropik bölgelerde yayılım gösterirler. Bazı türlerinde zehir vardır. Su ihtiyaçlarını, yiyeceklerin suyunu emerek karşılıyorlar. 

3 adet mideleri vardır. Birinci kısım, besinlerin emilmesi ve pompa işlevlerini; ikinci kısım besinlerin muhafaza edilmesi işlevini görür. Üçüncü kısım ise genişleyebilen yapıda olan kursaktır.

Bu minik canlıların kulakları yoktur. Yerdeki titreşimleri hissederek ayaklarındaki özel yapılar sayesinde sinyalleri yorumlayarak hareket ederler. Minik bedenlerinde çok güzel dizayn edilmiş altı bacakları bulunuyor; çok düzenli şekilde yürüyebiliyorlar, hatta koşabiliyorlar. Robot teknolojisi bu türün ayak yapılarından esinlenerek ilerliyor.

Akciğerleri yoktur. Oksijen, vücutlarının tamamına yayılmış küçük deliklerden girer; karbondioksit de, aynı deliklerden çıkar. Vücutlarında, bitkilerin yapısında bulunan selülozu sindirebilecek enzimler bulunmaz. Çok yüksekten düşseler dahi ölmezler. 

Yapılan araştırmalar, bu türün ilginç bir şekilde elektriğe ve elektrikli cihazlara ilgi duyduğunu gösteriyor. Bu aslında tamamen günümüzdeki elektrik teknolojisinde kullanılan maddelerin karıncaların dikkatini çekmesiyle alakalıdır. Dünya üzerinde elektrikle ilgili arızaların neredeyse %30’una bu canlıların sebep olduğunu not düşelim.

Kur’ân’da sureye ismi verilen altı mübarek hayvandan biri olan ve her hareketiyle kendini yaratan “Sâni”den haber veren bu canlı “Neml”dir. Yani, karıncadır. Rabbim makale boyunca ifade edilen özellikleri hakkıyla tefekkür etmeyi cümlemize ihsan eylesin…

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